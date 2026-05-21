Haaland, Sorloth y Odegaard lideran la convocatoria de Noruega para el Mundial

Archivo - 10 October 2024, Austria, Linz: Norway's Alexander Sorloth (L) celebrates scoring his side's second goal with teammate Erling Haaland during the UEFA Nations League Group B3 soccer match between Austria and Kazakhstan at Raiffeisen Arena. Photo: - Terje Pedersen/NTB/dpa - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador noruego masculino de fútbol, Stale Solbakken, ha anunciado su convocatoria de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, incluyendo en dicha lista a Erling Haaland, a Alexander Sorloth y a Martin Odegaard como referencias ofensivas.

Aparte de Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, habrá otro representante de la Liga española gracias a Orjan Nyland, portero del Sevilla FC. Sin embargo, el gran foco de Noruega durante su regreso a un Mundial 28 años después será Erling Haaland; no en vano, el ariete del Manchester City por ahora lleva 58 goles en esta temporada 2025-26.

"Creemos que tenemos una plantilla fuerte. Es una plantilla que ha logrado grandes resultados durante mucho tiempo. Nos hemos convertido en un país A en la Liga de Naciones y superamos las eliminatorias invictos. El núcleo de este grupo ha sido bueno tanto dentro como fuera del campo", declaró este jueves el seleccionador tras anunciar su lista.

"Sí que es cierto que el fútbol es nuevo y tenemos que tenerlo en cuenta, pero creo que hemos dado con algo que puede ser bueno", comparó Solbakken la edición mundialista de 1998 y el panorama actual. "Podría haber servido incluso con los que no han entrado y eso es lo malo de esto, que tienes que decepcionar a alguien", lamentó sobre los ausentes.

Luego analizó sus dos amistosos previos al Mundial, contra Suecia y Marruecos. "Los hemos estado trabajando en paralelo desde el principio y vamos por buen camino. Tengo muchas ganas de subir al avión y establecer nuestras rutinas diarias allí para poder perfeccionar aspectos mentales, físicos y tácticos antes de que empiece todo", concluyó Solbakken.

--LISTA DE NORUEGA PARA EL MUNDIAL 2026.

PORTEROS: Orjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford) y Sander Tangvik (Hamburger).

DEFENSAS: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton Wanderers) y Leo Ostigard (Genoa).

CENTROCAMPISTAS: Thelonious Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo) y Martin Odegaard (Arsenal).

DELANTEROS: Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).