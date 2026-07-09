Hossam Hassan renueva como seleccionador de Egipto

03 July 2026, US, Arlington: Egypt manager Hossam Hassan reacts after the 2026 FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Australia and Egypt at Dallas Stadium. Photo: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/dpa - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Fútbol de Egipto confirmó este miércoles que ha decidido renovar el contrato del seleccionador nacional masculino de fútbol, Hossam Hassan, noticia que llega un día después de la dolorosa eliminación en octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Argentina por 3-2 y tras ir ganando 0-2 en el minuto 79.

"Hani Abu Rida, presidente de la Asociación Egipcia de Fútbol, anunció que la Junta Directiva de la Asociación ha aprobado la renovación del contrato con Hossam Hassan, director técnico de la primera selección nacional, como parte del interés de la Junta por completar el proyecto técnico de la selección nacional y consolidar los logros históricos del fútbol egipcio durante el último período", señaló un comunicado en la web del organismo.

Según la nota, el presidente de la federación explicó que la Junta Directiva completará los trámites para la aprobación y renovación del contrato de Hassan, en el cargo desde febrero de 2024, durante su próxima reunión, "tan pronto como la delegación de la selección nacional regrese a casa".