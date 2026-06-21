Hossam Hassan: "Salah es muy disciplinado y da buen ejemplo"

14 June 2026, US, Seattle: Egypt head coach Hossam Hassan attends the press conference of the Egyptian national soccer ahead tomorrow's 2026 FIFA World Cup Group G soccer match against Belgium. Photo: Dirk Waem/Belga/dpa - Dirk Waem/Belga/dpa

DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 21 Jun. (dpa/EP) -

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, ha desmentido los rumores sobre supuestos desacuerdos con su delantero estrella, Mohamed Salah, afirmando además que el exjugador del Liverpool es "muy disciplinado" y da "buen ejemplo".

"Es un gran jugador que ayuda a sus compañeros, es muy disciplinado y da buen ejemplo. Y da igual si sale de titular o entra desde el banquillo, no hay problema. Ese es su papel como jugador", declaró Hassan en rueda de prensa.

Antes del segundo partido de la fase de grupos del Mundial, que se disputará el domingo contra Nueva Zelanda, se le preguntó al seleccionador si quería comentar las informaciones según las cuales Salah no se había tomado bien su sustitución en el partido inaugural contra Bélgica (1-1).

"No fue así", señaló Hassan. "No tengo favoritos. No intento complacer ni disgustar a nadie. Confío en los 26 jugadores y ellos confían en mí. Todos tienen que demostrar su valía sobre el terreno de juego, y Mo Salah jugó de maravilla en el primer partido", añadió.