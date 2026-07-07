Hugo, la cabra viral que predijo el pase de España a los cuartos de final del Mundial

Hugo, la cabra viral de Uber Eats que predijo el pase de España a los cuartos de final del Mundial de fútbol de 2026. - UBER EATS

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabra viral de la plataforma de entrega de alimentos a domicilio Uber Eats 'Hugo', nombre en honor del exdelantero mexicano del Real Madrid Hugo Sánchez, predijo la clasificación de la selección española de fútbol para los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras derrotar (0-1) a Portugal este lunes en Dallas (Estados Unidos).

Hugo es una cabra nacida en México, uno de los tres países anfitriones del Mundial, y que se ha convertido en el oráculo oficial de la afición tras acertar las últimas predicciones de los partidos de España como lo fue el pulpo 'Paul' en el Mundial de Sudáfrica en el 'La Roja' logró su única estrella en 2010.

Con un método tan sencillo como elegir el plato de comida con la bandera del equipo ganador, Hugo ha demostrado tener un instinto casi infalible. Hasta la fecha, el carismático animal ha acertado toda la trayectoria de la selección española en este torneo.

Su único 'tropiezo' fue en la fase de grupos en el partido frente a Cabo Verde, donde Hugo predijo una victoria de España en un encuentro que finalmente terminó en empate (0-0).

Este lunes los seguidores de Hugo esperaban su veredicto sobre el partido contra Portugal en el que podía ser la despedida de Cristiano Ronaldo en un Mundial. Pese a la presión, la cabra Hugo no dudó y volvió a adivinar el destino de España, que logró sellar su sufrida clasificación.

La pregunta que inunda ahora los comentarios de las redes sociales es si volverá a acertar este viernes en el partido de los cuartos de final contra Bélgica, que este martes (horario peninsular español) ha eliminado a la anfitriona Estados Unidos (1-4) en un partido marcado por el 'caso Balogun'.