Infantino recalca que "los órganos judiciales de FIFA son independientes" y que así se lo explicó a Trump

Archivo - 04 December 2025, US, Washington: US President Donald Trump speaks to FIFA President Gianni Infantino during the 2026 FIFA World Cup draw at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington. Photo: Sam Corum/PA Wire/dpa - Sam Corum/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se defendió este lunes de las críticas recibidas por la decisión del Comité Disciplinario del organismo de permitir jugar al delantero estadounidense Folarin Bolagun en los octavos de final ante Bélgica pese a ver una roja en los dieciseisavos y recalcó que los órganos judiciales del ente "son independientes" y que así se lo transmitió cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le llamó, "al igual" que hacen otros jefes de Estados o autoridades gubernamentales.

Balogun podrá jugar contra Bélgica después de que la FIFA LE haya levantado la suspensión que tenía por la tarjeta roja en la ronda anterior contra Bosnia, una decisión inédita en el torneo y de mucha polémica por tratarse del equipo anfitrión, con el añadido de la llamada de Trump a Infantino, provocando reacciones críticas desde muchos lados como la UEFA o la propia Bélgica que la ha recurrido.

"He leído los comentarios públicos sobre la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relativa a la suspensión de Folarin Balogun, y quisiera reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA. Los órganos judiciales de la FIFA son independientes", replicó Infantino en la cuenta oficial de 'X' del organismo.

El dirigente recordó que estos órganos "operan de forma autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos con base en la normativa aplicable y los hechos específicos que se les presentan". "Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre", advirtió.

Infantino confirmó que "regularmente" conversa "sobre asuntos relacionados con la Copa del Mundo de la FIFA con el presidente de los Estados Unidos", y que "sobre este tema", recibió "una llamada" de Donald Trump. "Al igual que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, representantes del fútbol y ejecutivos de empresas de todo el mundo sobre diversos temas", aclaró.

"Durante nuestra conversación, expliqué que existía un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto a su debido tiempo por los órganos competentes. Así funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé", añadió al respecto.

El mandatario lee las decisiones del Comité Disciplinario "cuando se publican". "A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Lo que siempre hago, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Que nos guste o no una decisión es irrelevante. El respeto a las instituciones independientes y al estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento", sentenció.