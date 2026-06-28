Jude Bellingham, Inglaterra - Panamá, Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen

Inglaterra cumple sin brillo para ser primera

Bellingham y Kane tumbaron a la eliminada Panamá en un flojo desenlace del Grupo L

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inglaterra superó (0-2) a Panamá este sábado para quedarse el primer puesto del Grupo L de cara a un cruce de dieciseisavos de final en el Mundial 2026 a priori más asequible, un premio que estuvo en el aire por la floja actuación inglesa.

El equipo de Thomas Tuchel sacó los tres puntos con un picotazo de Jude Bellingham y, cinco minutos después, un cabezazo de Harry Kane a centro del jugador del Real Madrid tras una hora de muy poca producción ofensiva. Los inventores del fútbol, que jugarán contra una tercera evitando a Portugal o Colombia, no convencieron en el MetLife Stadium, escenario de la final del día 19 de julio.

La selección de los 'Tres Leones' siguió el camino decepcionante de su empate sin goles contra Ghana en una pobre primera parte contra Panamá. Los de Tuchel, con más problemas en el lateral por la lesión de Jarell Quansah, estuvieron espesos en la producción y tampoco mordieron arriba ante un equipo eliminado que compitió muy bien como en sus dos derrotas por 1-0.

Los cambios en el once, con las alas para Bukayo Saka y Marcus Rashford, o Morgan Rogers por Declan Rice en el centro del campo, no dieron la chispa esperada a una Inglaterra que no encontró a Harry Kane y se fue al vestuario sin una ocasión clara. De inicio prometió cierto correr por bandas y la creación de Jude Bellingham, pero no llegó a romper el juego inglés antes de quedarse en casi nada.

Rashford acumuló las acciones de los inventores del fútbol, con un recorte hacia dentro para disparar al palo corto y, ya cerca del descanso, un cabezazo y una falta directa. Para añadir presión sobre Inglaterra, del otro encuentro del Grupo L llegaba la noticia del 1-0 de Croacia a Ghana, desbancando a los ingleses del primer puesto. Mientras, crecía Panamá en su buen partido.

Los del técnico español Thomas Christiansen añadieron a su fortaleza defensiva cierta salida con criterio que no encontró el ansiado primer gol del Mundial, aunque llegó a probar a Jordan Pickford y a los rápidos centrales ingleses. Los Canaleros apostaron por José Fajardo en la reanudación, pero el Puma Rodríguez y Christian Martínez siguieron de referencia ofensiva americana.

Ante su despedida del Mundial, en busca de al menos un gol o acercar un primer punto histórico, Panamá se animó quizá en exceso, e Inglaterra empezó a encontrar espacios a la espalda con el ida y vuelta. Sin necesidad de morder, los de Tuchel asomaron a balón parado, con Bellingham metiendo la bota bajo férrea marca para hacer el 0-1 en un córner y, después, ese cabezazo matador de Kane.

El delantero del Bayern se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en los Mundiales, con 11 tantos, cuatro con este a una Panamá a la que golearon (6-1) en Rusia 2018. La selección panameña demostró ser otra, pero le faltó puntería en los últimos metros, como con Ismael Díaz como último cambio y un gol anulado a Fajardo en el descuento.

Inglaterra (7 puntos) cumplió, sin importar el triunfo (2-1) de una Croacia (6) finalmente segunda y que se medirá a la potente segunda del Grupo K, y Ghana (4), también clasificada como tercera, pero la selección de los 'Tres Leones' tendrá que mejorar para levantar un trofeo 60 años después de su única conquista.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANAMÁ, 0 - INGLATERRA, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade, Gutiérrez (Davis, min.88); Martínez, Harvey (Quintero, min.88); Bárcenas (Díaz, min.71), Rodríguez (Londoño, min.71); Tomás Rodríguez (Fajardo, descanso).

INGLATERRA: Pickford; Quansah (Spence, min.63), Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson (Henderson, min.84), Bellingham (Eze, min.71), Rogers; Saka (Madueke, min.63), Rashford; Kane (Watkins, min.84).

--GOLES: 0 - 1, min.62, Bellingham.

0 - 2, min.67, Kane.

--ÁRBITRO: Abdulrahman Al-Jassim (CAT). Amonestó a Fajardo (min.53) y Andrade (min.84) por parte de Panamá. Y a Quansah (min.60) Inglaterra.

--ESTADIO: MetLife Stadium (Nueva Jersey).