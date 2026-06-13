Inglaterra denuncia el robo de su material de entrenamiento

09 June 2026, US, Florida: England's Harry Kane (2nd R) takes part in a training session at Palm Beach Gardens, ahead of the Wednesday's international friendly soccer match against Costa Rica. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha denunciado ante la policía el robo de parte del material del equipo antes de la llegada de la selección a Kansas City, su base durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El equipo de Thomas Tuchel, tras una concentración en Florida, aterriza en el Medio Oeste este sábado por la tarde, pero se plantará en Misuri con un problema inesperado. La FA ha desvelado el robo de botas y balones antes del entrenamiento del sábado en el Swope Soccer Village.

El Departamento de Policía de Kansas City, Misuri, confirmó la noticia al periódico Daily Mail. "Estamos investigando un posible robo de material de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City esta tarde con algunos artículos desaparecidos. La investigación sigue en curso", indicó.

Inglaterra tiene previsto entrenar en el Swope Soccer Village por primera vez este sábado. Los hombres de Tuchel comienzan su andadura en el Mundial contra Croacia el miércoles, en un Grupo L que comparten también con Ghana y Panamá.