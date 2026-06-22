Inglaterra y Ghana se enfrentan por el primer puesto

17 June 2026, US, Arlington: England's Jude Bellingham celebrates scoring his sides third goal during the 2026 FIFA World Cup Group L soccer match between England and Croatia at Dallas Stadium. Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Inglaterra, liderada por el delantero Harry Kane, se enfrentará este martes en Boston a Ghana (22.00 horas/La 1) en la segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un partido en el que podría decidirse el primer puesto entre ambos conjuntos del Grupo L y el pase a los dieciseisavos de final.

En el Gillete Stadium, feudo de los New England Patriots de la NFL, la subcampeona de Europa afrontará el partido clave contra la selección africana para conseguir el pase a la siguiente ronda como primera de grupo, después de vencer a Croacia (4-2) en Dallas en un partido atractivo para el espectador neutral, donde sus principales estrellas, Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford, brillaron a la altura de la exigencia de estas citas.

El delantero del Bayern de Múnich aterrizará en Boston con la 'flechita' para arriba, tras firmar un doblete en el anterior partido de la Copa del Mundo. El primero de penalti, después de repetirse al adelantarse el portero croata Livakovic a la línea de gol previo al lanzamiento, y el segundo al remate de un córner, haciendo imposible la llegada del guardameta balcánico.

Pese a la cantidad de pólvora que dispone el conjunto entrenado por el alemán Thomas Tuchel, el equipo dejó serias dudas en la faceta defensiva por los dos tantos encajados. Por este motivo, después del tercer gol de Inglaterra (3-2), obra del madridista Bellingham, los ingleses se mostraron intranquilos hasta que el extremo izquierdo del FC Barcelona Marcus Rashford convirtiera el gol de la calma (4-2) en el 85.

Ghana, en el puesto 65 del ranking FIFA, se impuso por la mínima (1-0) a Panamá en su último partido en Toronto (Canadá), después de marcar el centrocampista Caleb Yirenkyi en el descuento (min.95) y desatar la locura en los aficionados africanos que se encontraban en el estadio.

Carlos Queiroz, exentrenador del Real Madrid en la temporada 2003-04, intentará alargar la aventura de Ghana en su quinto Mundial como seleccionador. Las 'Estrellas Negras' depositan su confianza en el portugués para intentar alcanzar el objetivo de igualar su mejor participación en el torneo, los cuartos de final de Sudáfrica 2010, cuando quedaron eliminados en los penaltis ante Uruguay.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

INGLATERRA: Pickford; James, Konsa, Stones, O'Reilly; Declan Rice, Anderson, Bellingham; Madueke, Harry Kane y Rashford.

GHANA: Zigi; Adjetey, Mensah, Opoku, Senaya; Yirenkyi, Semenyo, Owusu; Ayew, Sulemana y Nuamah.

--ÁRBITRO: Said Martínez (HON).

--ESTADIO: Boston.

--HORA: 22.00/La 1.