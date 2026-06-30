Inglaterra mide su fiabilidad ante los competitivos 'Leopardos'

Harry Kane of England celebrates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026 in East Rutherford, New Jersey. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles en los dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, un examen de fiabilidad para un conjunto inglés que no ha terminado de convencer en la fase de grupos, ante un rocoso y competitivo combinado africano sin nada que perder.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos) acoge un duelo entre la obligación de la armada de Thomas Tuchel, una de las candidatas a llegar lejos por el nivel de su plantilla, y la euforia de la gran revelación africana en este torneo, ya que está en las eliminatorias de un Mundial por primera vez en su historia.

El combinado de los 'Three Lions' arrancó su andadura en el Grupo L con un buen triunfo (4-2), desplegando un buen fútbol, ante la Croacia de Luka Modric, en un primer paso que generó expectativas alrededor del equipo de Tuchel. Sin embargo, estas se esfumaron con un gris empate (0-0) frente a Ghana, un tropiezo que les obligó a jugarse el primer puesto contra Panamá, pero no fallaron y ganaron por 0-2 para sumar 7 puntos.

Ahora, el duelo ante la sorprendente RD del Congo es un examen de madurez y fiabilidad para un conjunto que parece que sigue sin explotar todo su potencial. Aunque su rendimiento desde que el alemán cogió la batuta es sobresaliente, invicto en sus 11 partidos oficiales con 10 victorias y 1 empate, y solo encajando 7 tantos en los últimos 17 encuentros -no han recibido goles en 14 de sus últimas 15 victorias-.

Y es que desde que Tuchel firmó como seleccionador, 'su' Inglaterra solo ha lamentado 2 derrotas -ante Japón (0-1) y Senegal (1-3)-, aunque ahora el reto sube de nivel, atendiendo también a su listón en los últimos grandes torneos, ya que ha alcanzado al menos los cuartos de final en los últimos dos Mundiales y las últimas dos Eurocopas, todas ellas con Gareth Southgate.

Como de costumbre, Harry Kane y sus tres goles -ya es el máximo goleador histórico del país en los Mundiales con 11 goles- será un gran arma para creer en el triunfo inglés. La gran duda es si Marcus Rashford o Anthony Gordon por la izquierda, mientras Jude Bellingham y Bukayo Saka serán los otros dos escuderos del ariete, por delante del manejo del joven Elliot Anderson, una de las grandes sensaciones en la actualidad, y Declan Rice.

La RD del Congo sabe que su participación en el Mundial de 2026 ya es histórica al avanzar a las eliminatorias por primera vez y ahora, sin nada que perder y sin ninguna presión, está a un paso de convertirse en la quinta selección africana en disputar unos octavos de final en la historia de los Mundiales, 52 años después de su primera y última presencia -como Zaire- en una Copa del Mundo.

Los 'Leopardos' se metieron entre los mejores 32 combinados del torneo como uno de los mejores terceros. Su experiencia en el exigente Grupo K se inició con el duro hueso de Portugal, pero los africanos resistieron ante los lusos igualando, incluso, un gol inicial en contra (1-1). Los de Sébastien Desabre también pudieron rascar un punto contra Colombia, pero terminaron cayendo por la mínima (1-0) y sellaron su billete a dieciseisavos remontando (3-1) a una eliminada Uzbekistán.

El combinado centroafricano ha demostrado que es un equipo difícil de batir -no pierde un partido oficial por más de un gol desde marzo de 2022- por su compromiso defensivo y la fe de un bloque sólido que tiene en el delantero Yoane Wissa su gran amenaza en rápidas transiciones. El del Newcastle ha marcado tres de los cuatro goles de su selección en el Mundial. Además, está acompañado por otros jugadores con experiencia en el primer nivel como Aaron Wan-Bissaka, del West Ham; el capitán Chancel Mbemba, del Lille; o el bético Cédric Bakambu.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

INGLATERRA: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane y Gordon.

RD CONGO: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mbuku; Bakambu y Wissa.

--ÁRBITRO: Adham Makhadmeh (JOR).

--ESTADIO: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

--HORA: 18.00/DAZN.