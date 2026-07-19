Jude Bellingham, Francia - Inglaterra, Mundial 2026 - Martin Rickett/PA Wire/dpa

Inglaterra sube al podio con un 4-6 a Francia

La selección inglesa se quedó el tercer puesto en Miami y Mbappé adelantó a Messi con un doblete

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Inglaterra se hizo con el tercer puesto del Mundial 2026 al vencer (4-6) a Francia este sábado en un espectacular encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami, donde Bukayo Saka y Jude Bellingham destacaron en los ingleses, y Kylian Mbappé y Michael Olise dejaron una página también para la historia.

Los de Thomas Tuchel se fueron con un 0-4 al descanso, pero Francia reaccionó en el segundo acto hasta ponerse 3-4. Mbappé superó a Leo Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales (22 goles a 21) y también en esta edición por la Bota de Oro (10 a 8) con un doblete, a falta de que el argentino juegue este domingo en Nueva Jersey la gran final contra España.

Sin embargo, los de Didier Deschamps, quien se despidió como seleccionador galo tras 14 años, se quedaron cortos en la reacción por perdonar varios goles más. Saka rubricó su 'hat-trick' de penalti en el minuto 97 y en el descuento Ousmane Dembélé dio otro poco de emoción. Entonces, un Bellingham que le había dejado a su compañero la pena máxima pese a tener un récord a tiro, firmó un tanto de bandera, en el 4-6, como futuro líder de esta selección y el inglés que más goles marca (7) en un Mundial.

El partido del desconsuelo, con varios cambios en los onces, el que nadie quiere jugar, tardó tres minutos en sacar las sonrisas inglesas. Un corte inteligente de Declan Rice, su conducción hasta la frontal y el zapatazo a la red del jugador del Arsenal abrieron la lata en Miami. Un temprano 0-1 que ayudó a animar lo que ni los himnos habían logrado, ni una grada un tanto turista.

La falta de ganas se dejaba notar, pero los de Tuchel encontraron muchas facilidades para empezar a irse con mejor sabor de boca y, pese a seguir con la sequía, el mejor resultado de Inglaterra desde el título en 1966. Por momentos hubo ida y vuelta, pero los espacios a la espalda del rival fueron una autopista para Inglaterra, más si cabe con los de Deschamps obligados a buscar el gol.

Marcus Rashford y Rayan Cherki tuvieron una para cada, pero los 'Tres Leones' seguían haciendo más. Saka lo rondó, Rashford se gustó y, en un saque de esquina, llegó el 0-2 de Ezri Konsa. Mbappé buscó la guerra por su cuenta, quizá con más que perder si no sumaba por la Bota de Oro, y Michael Olise bajó mucho para la creación.

Poco después de que Mbappé perdonara una muy clara, los de Tuchel sirvieron la humillación gala con un doblete de Saka, genial Eberechi Eze en la asistencia del 0-4, partida Francia sin bajar a defender. Los cuatro cambios de Deschamps fueron lógicos y desde la contundencia de Dayot Upamecano creció la doble campeona del mundo.

IRRUMPE MBAPPÉ PERO LO GANA INGLATERRA

Además, Olise se encontró con Mbappé y Francia descosió a Inglaterra en un momento. El delantero del Real Madrid hizo el 1-4, y también el tercero después de que Barcola tampoco perdonase. Ahí se frenaron los gallos o más bien se salvaron los ingleses, porque Francia las tuvo muy claras para completar la remontada.

Con Olise haciendo el récord de asistencias en un Mundial, superando con 7 al Pelé de 1970, y Mbappé en modo leyenda también, Inglaterra se encomendó al control y los galones de Bellingham, a sus 23 años, con los últimos consejos de Harry Kane en el banquillo. El del Madrid ordenó a los suyos y cerca estuvo de marcar nada más entrar. También inició la jugada del penalti a Djed Spence.

En otro corte de Upamecano, Dembélé convirtió el 4-5, después de haber desperdiciado varias antes, pero Bellingham se guisó la última, fresco para robar y montar una acción brillante para el 4-6 que le convierte en un jugador histórico para una Inglaterra con nuevo líder para romper su maldición. Francia despidió al menos compitiendo a Deschamps, más cerca la era Zinedine Zidane, sin bronce pero con un Mbappé favorito para repetir Bota de Oro.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FRANCIA, 4 - INGLATERRA, 6. (0-4, al descanso).

--ALINEACIONES:

FRANCIA: Maignan; Malo Gusto (Koundé, min.90+1), Konaté (Upamecano, descanso), Lacroix, Theo (Digne, descanso); Rabiot, Zaire Emery; Olise, Cherki (Dembélé, descanso), Doué (Barcola, descanso); Mbappe.

INGLATERRA: Henderson; Quansah (James, min.83), Konsa, Guehi (Chalobah, min.90+3), Spence; Rice, Rogers, Eze (Bellingham, min.79); Saka, Rashford (Watkins, descanso); Toney (Anderson, min.79).

--GOLES:

0 - 1, min.3, Rice.

0 - 2, min.18, Konsa.

0 - 3, min.37, Saka.

0 - 4, min.45+1, Saka.

1 - 4, min.48, Mbappé.

2 - 4, min.54, Barcola.

3 - 4, min.66, Mbappé.

3 - 5, min.87, Saka (penalti).

4 - 5, min.90+6, Dembélé.

4 - 6, min.90+8, Bellingham.

--ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (VEN). Sin amonestados.

--ESTADIO: Hard Rock Stadium de Miami.