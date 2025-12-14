Irán critica a Estados Unidos por obstaculizar la tramitación de visados para el Mundial 2026

Archivo - FILED - 22 June 2025, Berlin: The Iranian flag flies in front of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Berlin. Iran has signalled that it is considering halting the enrichment of uranium altogether, indicating a potential shift in Tehra - Fabian Sommer/dpa - Archivo

TEHERÁN, 14 Dic. (dpa/EP) -

Irán ha criticado duramente a Estados Unidos por obstaculizar el proceso de obtención de visados para los jugadores, funcionarios y aficionados iraníes para el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

"Aunque es un derecho de nuestra comunidad futbolística participar en este evento sin obstáculos, Estados Unidos ha violado hasta ahora sus compromisos en este sentido", dijo este domingo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei.

Irán ha presentado una protesta ante el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, y ante la Sección de Intereses de Estados Unidos en la embajada suiza en Teherán, añadió.

"Esperamos que Washington se abstenga de una vez por todas de politizar los acontecimientos deportivos y también esperamos que los funcionarios de la FIFA cumplan con sus responsabilidades", añadió el portavoz, según informó la agencia de noticias ISNA.

En los círculos futbolísticos iraníes se teme que Estados Unidos deniegue visados a aficionados y a varios funcionarios de la Federación Iraní de Fútbol (IFF). Incluso la situación del visado del delantero estrella del equipo, Mehdi Taremi, tampoco está clara después de que el jugador del Olympiacos publicara un post en las redes sociales en apoyo de Palestina y en contra del archienemigo de Irán, Israel.

Irán es uno de los países a los que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto una prohibición de entrada. Sin embargo, se harán excepciones para los deportistas, funcionarios y familiares directos para el Mundial y para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Estados Unidos ya había denegado el visado al presidente de la FFI, Mehdi Taj, y al menos a otros seis funcionarios para el sorteo del Mundial celebrado la semana pasada en Washington.

En respuesta, Teherán decidió inicialmente boicotear el sorteo, pero luego lo revisó. El seleccionador Amir Ghalenoei y dos funcionarios de la FFI fueron finalmente enviados para asistir al evento del 5 de diciembre.

Irán jugará contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y es optimista respecto a la posibilidad de alcanzar las eliminatorias por primera vez en su historia mundialista. Esta será la séptima participación del país en el torneo, tras haber competido anteriormente en 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 y 2022.