Archivo - Irán - Estados Unidos, Catar 2022 - Sebastian El-Saqqa / firo sportp / AFP7 / Europa P

Irán entra en acción en Estados Unidos

Debut del enemigo yanqui en el Mundial como favorita ante la viral Nueva Zelanda

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Irán debuta contra Nueva Zelanda este lunes (3.00 hora peninsular española del martes) en el Mundial 2026 con un seguimiento que va más allá de lo deportivo, inmerso su país en guerra con Estados Unidos, anfitriona del torneo, pero con opciones sobre el césped de llegar a los cruces.

La odisea del equipo iraní para disputar el que es su cuarto Mundial seguido, séptimo de su historia, empezó cuando en febrero empezaron los bombardeos de USA e Israel. Pese a la guerra, Irán se ganó su derecho a jugar, precisamente, sus tres partidos del Grupo G, empezando por el glamur del SoFi Stadium de Los Ángeles.

La selección tuvo que concentrarse en México y muchos miembros de su equipo de técnicos y especialistas, no así de jugadores, no han podido entrar en Estados Unidos. Con todo, el equipo dirigido por Amir Ghalenoei quiere aprovechar el Mundial más numeroso de la historia para, al menos como tercera, avanzar por primera vez a los cruces, de momento favorita en el debut contra Nueva Zelanda.

Tres veces campeona de Asia, Irán, número 20 del ranking FIFA, perdió solo uno de los 16 partidos de la fase de clasificación con la actuación destacad de su goleador Mehdi Taremi y tratará de abstraerse de toda la tensión que rodean sus movimientos. Nueva Zelanda, número 85, regresa al Mundial 16 años después, cuando se marcharon del torneo sin haber perdido un partido.

Los neozelandeses empataron, entre otras, a Italia, pero se quedaron sin avanzar y sin lograr una primera victoria en un Mundial que es el objetivo de este lunes en Los Ángeles. Chris Wood es la estrella de los 'All Whites', más allá del viral Tim Payne, en un camino sin derrota hasta Estados Unidos, y el seleccionador Darren Bazeley juega a dar goles al del Nottingham Forest.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

IRÁN: Beiranvand; Yousefi, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi; Gholizadeh, Ezatolahi, Ghoddos, Mohebi; Ghayedi, Taremi.

NUEVA ZELANDA: Crocombe; Payne, Bindon, Surman, Cacace; Stamenic, Bell; Just, Singh, Garbett; Wood.

--ÁRBITRO: César Ramos (MEX).

--ESTADIO: Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium).

--HORA: 3.00 (martes 16)/DAZN.