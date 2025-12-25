Irán quiere impedir que su duelo contra Egipto en el Mundial sea el Partido del Orgullo LGTBIQ+

Archivo - November 8, 2022, Tehran, Tehran, Iran: President of the Football Federation Islamic Republic of Iran, Mahdi Taj speaks in a ceremony unveiling the Iranian national soccer team's new kit for the upcoming 2022 World Cup, in a presentation ceremon - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

BERLÍN, 25 Dic. (dpa/EP) -

La Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) quiere impedir que su duelo del próximo Mundial masculino contra Egipto, programado para el 26 de junio de 2026 en Seattle, sea declarado Partido del Orgullo por la comunidad local en celebración del movimiento LGTBIQ+.

"No tenemos ningún interés en que nuestro tercer partido del Mundial se juegue bajo los colores del arcoíris. Estamos decididos a impedirlo y lo haremos", declaró Mehdi Taj, presidente de la FFIRI, durante una entrevista con el periódico 'Ham Mihan'.

Taj dijo que ese partido del 26 de junio coincide con el mes sagrado del Muharram, en el que los musulmanes chiíes conmemoran la muerte del tercer imán Hussain Ibn Ali. El Partido del Orgullo se considera un insulto a las santidades islámicas en Irán, donde la homosexualidad está considerada pecado y puede acarrear incluso la pena de muerte.

La homosexualidad igualmente puede constituir un delito en Egipto, cuya Federación también ha protestado contra el Partido del Orgullo en una carta dirigida a la FIFA. En ella afirma que tales actividades "contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales [...] de la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas".

El encuentro fue declarado Partido del Orgullo antes de que el 5 de diciembre se conocieran sus equipos protagonistas mediante el sorteo del torneo, dando inicio al PrideFest anual en Seattle. La FIFA solo tiene control sobre los estadios y sobre la 'fanzone' oficial de las ciudades anfitrionas del certamen mundialista, pero no sobre las actividades previstas por las comunidades locales ni sus actividades.