Irán recibe los visados para entrar en México antes del Mundial

Archivo - Fans of Iran during the AFC Asian Cup Qatar 2023, Group C football match between IR Iran and Palestine on January 14, 2024 at Education City Stadium in Al-Rayyan, Qatar - Photo Najeeb Almahboobi / TheMiddleFrame / DPPI - Najeeb Almahboobi / TheMiddleFra / AFP7 / Europa P

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 4 (dpa/EP)

Todos los miembros de la selección nacional de fútbol de Irán han recibido ya sus visados para poder entrar en México, por lo que ya pueden partir hacia el Mundial que acoge este país junto a Estados Unidos y Canadá.

"Con la expedición de los visados para los dos miembros restantes, el proceso de obtención de los permisos de entrada ya ha concluido", declaró este jueves la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), una semana antes del inicio del torneo.

El equipo asiático tiene previsto viajar a la ciudad mexicana de Tijuana el próximo sábado. Irán quería inicialmente establecer su campamento base para el Mundial en la ciudad estadounidense de Tucson, en el estado de Arizona. Sin embargo, se trasladó a Tijuana, ya que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que pernoctara en su territorio.

De todos modos, Irán, que se encuentra en un conflicto militar con Estados Unidos desde finales de febrero y que esté preparando el Mundial en Turquía, sí disputará sus partidos del Mundial contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en los Estados Unidos, en las ciudades de Los Ángeles y Seattle.