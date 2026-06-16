Irán es la selección "más oprimida" del Mundial por los problemas de desplazamiento

15 June 2026, US, Los Angeles: Iran's Ramin Rezaeian celebrates scoring his side's first goal during the 2026 FIFA World Cup Group G soccer match between Iran and the New Zealand at Los Angeles Stadium. Photo: Andrew Cornaga/PHOTOSPORT/dpa - Andrew Cornaga/PHOTOSPORT/dpa

LONDRES, 16 Jun. (EP/DPA) -

Irán ha criticado duramente el trato recibido en Estados Unidos por las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio y su seleccionador nacional, Amir Ghalenoei, ha denunciado que su equipo es el "más oprimido" del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

La preparación del equipo para la fase final se ha visto profundamente afectada por dicho conflicto entre Irán y Estados Unidos, lo que ha obligado a la selección de fútbol a trasladar su concentración a México.

Irán debutó en el Mundial con un empate (2-2) contra Nueva Zelanda, animada por un apasionado público iraní-estadounidense, lo que provocó el agradecimiento del seleccionador Amir Ghalenoei, pero señaló que este no había tenido su correspondencia por parte de los responsables de gestionar los desplazamientos del equipo.

"Hemos pasado mucho tiempo viajando en avión. Ni siquiera nos dieron tiempo para recuperarnos tras el partido de hoy. Dijeron que teníamos que marcharnos inmediatamente. Para nosotros es muy importante tener tiempo para recuperarnos y, sin embargo, nos han pedido que regresemos a Tijuana, lo que nos preocupa mucho", manifestó.

Ghalenoei desconoce el motivo por el que les estaban haciendo volver. "Creo que es muy extraño. Parece que otros están planificando por nosotros, las decisiones se toman en otro lugar; se suponía que debíamos llegar dos noches antes del partido y no nos lo permitieron; se suponía que debíamos quedarnos esta noche y volver mañana a la hora del almuerzo, pero no tengo ni idea de por qué, y no nos lo han dicho", comentó.

El seleccionador iraní censuró igualmente la ausencia de los representantes de la federación de su país. "Nuestro equipo es el más oprimido de todo el Mundial. La federación está ausente aquí. Nuestros medios de comunicación no están aquí. Nuestro equipo directivo, muchos de ellos no están aquí. Solíamos contar con parte del cuerpo técnico para ayudar con las sustituciones, pero no lo tuvimos. Muchos en el área técnica tuvieron que lidiar con eso", explicó.

Por su parte, el capitán de Irán, Mehdi Taremi, describió el trato recibido como un "desastre" y reveló que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había estado en el vestuario, ofreciéndose a "ayudar" al equipo.

En unas imágenes de Infantino publicadas en la red social X se le ve diciendo a los jugadores son "más fuertes que todo". "Esto es solo el principio. El equipo está haciendo historia, el mundo entero os está mirando", reveló.

Infantino también dijo a los jugadores que haría todo lo posible para garantizar que más miembros de la delegación iraní, que no recibieron visados, pudieran viajar a Estados Unidos para los partidos restantes de la fase de grupos.

"No tenemos a nuestro presidente, ni a nadie del cuerpo técnico, lo cual es muy importante para nosotros. Nuestro entrenador, por ejemplo, ha venido aquí haciendo el trabajo de los medios de comunicación, y ya sabéis que todo es un desastre para nosotros", añadió Taremi.