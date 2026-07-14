Ismail Elfath dirigirá la semifinal Argentina-Inglaterra

Archivo - 07 May 2026, US, East Rutherford: Match referee Ismail Elfath (L) speaks with Brazil's Matheus Cunha during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 knockout match between Brazil and Norway at New York-New Jersey Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colegiado estadounidense Ismail Elfath será el encargado de dirigir este miércoles la segunda semifinal del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá que disputarán las selecciones de Argentina e Inglaterra, según confirmó este lunes la FIFA.

Junto a Elfath, estarán como asistentes sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que los italianos Maurizio Marini y Daniele Bindoni ejercerán de cuarto árbitro y de colegiado asistente reserva, respectivamete.

De este modo, la FIFA ha apostado para un partido de máxima exigencia y siempre con mucha tensión por el árbitro estadounidense de 44 años, que afrontará este miércoles su cuarto choque en esta Copa del Mundo tras haber impartido justicia en el Países Bajos-Japón, el España-Uruguay y el Brasil-Noruega.