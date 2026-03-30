Italia, Polonia, Turquía y Dinamarca buscan billetes mundialistas fuera de casa

March 26, 2026, Bergamo: Bergamo, Italy, 26th March 2026. Sandro Tonali of Italy celebrates after scoring to give the hosts a 1-0 lead during the Italy vs Northern Ireland FIFA World Cup European Qualifying match at Stadio di Bergamo, Bergamo. - Europa Press/Contacto/Jonathan Moscrop

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones masculinas de fútbol de Italia, Polonia, Turquía y Dinamarca, visitando respectivamente a los combinados de Bosnia, Suecia, Kosovo y República Checa, buscarán este martes los cuatro últimos billetes europeos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que RD Congo-Jamaica e Irak-Bolivia serán las repescas intercontinentales.

Tanto italianos como polacos, turcos y daneses afrontarán 'a priori' como favoritos sus finales en los 'playoffs' de la UEFA, pero todos con el hándicap de jugar a domicilio. Los vencedores ocuparán los cuatro últimos asientos europeos para ese próximo Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

A las 20.45 horas empezarán esos cuatro últimos partidos de la fase clasificatoria por parte de la UEFA. En el Bilino Polje, en Zenica, los anfitriones querrán hacer valer las estrecheces con la grada. El estadio cuenta con 15.600 localidades, pero una sanción impuesta a la Federación Bosnia de Fútbol provocará que se reduzca dicho aforo hasta las 9.000.

Para alcanzar esta cita, la 'Azzurra' batió en casa por 2-0 a Irlanda del Norte en su semifinal y Bosnia sobrevivió a su visita a Gales; el veterano Edin Dzeko igualó en el desenlace un gol previo de Daniel James y forzó la prórroga, tras la cual siguió el 1-1 y hubo una tanda de penaltis que sonrió a los bosnios (2-4) pese a empezarla fallando.

Por otra parte, en el Strawberry Arena de Solna, la selección sueca tratará de exprimir la buena racha de Viktor Gyökeres. No en vano, marcó un 'hat-trick' para resolver (1-3) su semifinal ante Ucrania; enfrente estará otro goleador, el culé Robert Lewandowski, que en 'semis' inició la remontada de su selección hasta derrotar por 2-1 a Albania.

KOSOVO ESTÁ A LAS PUERTAS DE ALGO HISTÓRICO

Además, en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina, el pequeño territorio de Kosovo está a las puertas de jugar su primer Mundial. El equipo que comanda el bermellón Vedat Muriqi pasó a su final remontando y sufriendo para batir por 3-4 en su visita a Eslovaquia; en cambio, Turquía ganó en casa por la mínima a Rumanía con un gol a bocajarro de Ferdi Kadioglu.

Mientras, en el epet ARENA de Praga, los Patrik Schick y compañía recibirán a una Dinamarca animada por su 4-0 a Macedonia del Norte, con doblete incluido de Gustav Isaksen. Igual de motivada estará Chequia, que se vio fuera cuando iba 0-2 ante Irlanda en el 23'; sin embargo, se levantó a tiempo y acabó forzando unos penaltis donde venció por 4-3.

Aparte del desenlace en el camino de la UEFA, habrá dos plazas más en juego con minitorneos intercontinentales. En el Estadio Akron de Zapopan (Guadalajara, México), se enfrentarán República Democrática del Congo y Jamaica en la final de la Ruta A. El combinado congoleño, clasificado de antemano, lidiará con un adversario que ganó por 0-1 a Nueva Caledonia.

Por último, en el Estadio BBVA (Monterrey, México), el equipo de Irak ya esperaba rival para dirimir la Ruta B y el otro finalista fue Bolivia gracias a su triunfo del pasado viernes por 2-1 contra la selección de Surinam, remontada incluida con un gol de Moisés Paniagua y un penalti transformado por Miguelito Terceros en la recta final de ese partido.