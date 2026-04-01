Italia se queda sin ir al Mundial en los penaltis ante Bosnia

March 31, 2026, Zenica, Bosnia Erzegovina: Gianluigi Donnarumma of Italy, NicolÃ Barella of Italy, Gennaro Gattuso coach of Italy protest against referee during the final soccer match for the qualification for the 2026 World Cup between Bosnia Herzegovin - Europa Press/Contacto/Fabio Ferrari

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones masculinas de fútbol de Bosnia-Herzegovina, Suecia, Turquía y República Checa, gracias a sus respectivos triunfos ante Italia (1-1/4-1 en penaltis), Polonia (3-2), Kosovo (0-1) y Dinamarca (2-2/3-1 en penaltis), sellaron este martes su clasificación para la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Bosnios, suecos, turcos y checos amarraron los últimos billetes de la UEFA para ese Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sonriendo en las finales de las cuatro repescas. En Zenica, sobre el césped del Estadio Bilino Polje, la 'Azzurra' se adelantó al cuarto de hora con un derechazo de Moise Kean desde el balcón del área y que cogió vuelo hasta entrar.

Sin embargo, Alessandro Bastoni fue expulsado poco antes del descanso y eso condicionó la segunda mitad del partido. La insistencia de los locales tuvo premio en el 79', cuando Haris Tabakovic marcó a bocajarro el rechace a una parada de Gianluigi Donnarumma. Sin variación en el marcador tras la prórroga, la tanda de penaltis decidió el vencedor de este Playoff A.

Mientras que Bosnia sí anotó sus cuatro primeros lanzamientos desde el punto fatídico de los 11 metros, en Italia fallaron primero Pio Esposito y luego Bryan Cristante, quedándose de esta manera la selección transalpina sin acudir a un Mundial por tercera vez consecutiva.

En el Playoff B, en el Strawberry Arena de Solna, los locales abrieron la lata en el 19' con un bonito gol de Anthony Elanga: zurdazo potente en el interior del área tras un pase de tacón de Yasin Ayari. Empató Nicola Zalewski en el 33', en un ataque por la banda izquierda que él mismo guio y culminó con un tiro a pie cambiado, cuyo bote se comió el portero rival.

Antes del descanso, Gustaf Lagerbielke marcó el 2-1 de cabeza en una falta, pero Polonia volvió a igualar el marcador en el 55' por obra de Karol Swiderski, a tenor de una jugada de lado a lado y donde remachó de cerca un pase de Zalewski. Sin embargo, en la recta final cazó Viktor Gyökeres un balón tras un barullo y ató el billete sueco para el Mundial.

Además, en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina, el pequeño territorio de Kosovo se quedó a las puertas de jugar su primer Mundial. El equipo que comanda el bermellón Vedat Muriqi perdió la final del Playoff C debido a su derrota por la mínima tras el gol turco de Kerem Akturkoglu en el 53'.

Por último, la final del Playoff D se celebró en el epet ARENA de Praga. Pavel Sulc metió el 1-0 casi nada más empezar el duelo y Joachim Andersen forzó la prórroga con el 1-1 en el 72' a pase de Mikkel Damsgaard. Ya en ese tiempo extra, Ladislav Krejci volvió a adelantar a Chequia y contestó de inmediato Kasper Hogh con el segundo tanto danés.

En la tanda, Dinamarca comenzó fallando por culpa de Rasmus Hojlund y ya fue a remolque desde entonces, incluso sin haber aprovechado que Krejci erró uno de los lanzamientos checos. Así, Mathias Jensen falló el cuarto tiro visitante y Michal Sadilek sí acertó el cuarto turno de los locales.