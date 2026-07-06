Javier Aguirre dimite como seleccionador de México

29 June 2026, Mexico, Mexico City: Mexico head coach Javier Aguirre attends a press conference at Mexico City Stadium, ahead the 2026 FIFA Word Cup round of 32 soccer match against Ecuador. Photo: Ian Robles/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa - Ian Robles/eyepix via ZUMA Press / DPA

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de México, Javier Aguirre, ha anunciad este lunes su dimisión tras la eliminación del combinado mexicano en los octavos de final del Mundial 2026, después de caer el domingo por 3-2 ante Inglaterra, poniendo fin a su tercera etapa al frente del 'Tri'.

"Me despido de la selección y del Estadio Azteca. Me voy con mucho sentimiento porque aquí viví gran parte de mi carrera futbolística. Me hubiera gustado despedirme de mi gente con una victoria; eso duele mucho", afirmó Aguirre poco después de caer ante los ingleses.

"El fútbol es de errores y aciertos. Hoy tuvimos uno o dos más que Inglaterra y nos condenaron. Si hay un responsable de la derrota, soy yo. Ellos hicieron lo que les pedí", añadió Aguirre tras el encuentro, asumiendo toda la responsabilidad de la eliminación.

Aguirre, de 67 años, regresó al banquillo de México en el verano de 2024 para iniciar su tercera etapa al frente de la selección, después de haberla dirigido previamente entre 2001 y 2002 y entre 2009 y 2010.

Con esta dimisión pone fin a una extensa carrera de tres décadas en los banquillos, iniciada en 1996 al frente del Atlante y que le llevó posteriormente a dirigir, entre otros, a Pachuca, Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Japón, Egipto, Al-Wahda, Leganés, Monterrey, Mallorca y, en tres etapas distintas, a la selección mexicana.

Especialmente recordada fue su primera aventura en Osasuna, al que llevó a disputar la previa de la Liga de Campeones tras acabar cuarto en LaLiga, así como su paso por el Atlético de Madrid, al que clasificó para la máxima competición continental y con el que conquistó la Copa Intertoto en 2007 para clasificarse para la entonces Copa de la UEFA --la actual Liga Europa--.

En su palmarés figuran también dos Copas Oro y una Liga de Naciones de la CONCACAF con México, una Liga de Campeones de la CONCACAF con Monterrey, el Torneo Apertura mexicano con Pachuca y la Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos con Al-Wahda.