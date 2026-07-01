Javier Aguirre: "El pueblo mexicano merecía una noche como esta"

June 29, 2026, Mexico City, Cdmx, Mexico: Mexico National team Head Coach Javier Aguirre speaks during a news conference ahead the FIFA Word Cup 2026 round of 32 match between Mexico and Ecuador at Mexico City Stadium. on June 29, 2026 in Mexico City, Mex - Europa Press/Contacto/Ian Robles

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de México, Javier Aguirre, admitió que "el pueblo mexicano merecía una noche así", después de vencer por 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, el triunfo más importante de su carrera "por la conexión con la gente".

"Significa mucho para mí, porque yo soy uno de esos que no pude pasar al quinto partido, me pasó en Sudáfrica y en Corea y duele mucho. Hoy esta comunión con la gente es un impulso extra. Ha sido un partido muy exigente, Ecuador es un equipo que te lleva al límite. Fue una bonita noche para los mexicanos", valoró el técnico en la rueda de prensa posterior al duelo frente a Ecuador.

Para el 'Vasco' Aguirre, este grupo "merece lo que está sucediendo, esta conexión con la afición". "Estamos entre los 16 mejores del mundo. Estamos muy bien, muy animados, muy concentrados, es una familia, es difícil esta palabra de verdad usarla en el fútbol, es una verdadera familia, los que no juegan, los que están detrás, es un grupo espectacular", elogió.

"Darle una alegría a nuestra afición, a nuestro pueblo, es lo mejor que nos puede pasar. El pueblo mexicano merecía una noche como esta", confesó el técnico, que reveló que este lunes fue abuelo por tercera vez. "Ayer nació mi tercer nieto, y trajo torta bajo el brazo. Estoy contento", dijo.

Aguirre destacó que el triunfo por 2-0 sobre Ecuador fue "un partido redondo, sobre todo por la comunión con la gente". Fue un buen partido para recordar. Hay partidos históricos de México. Yo era muy pequeño y lo vi en blanco y negro después, con los años. Pero el equipo del 62 hizo muy buenos partidos, el del 86, aunque era otro fútbol. Y hoy creo que fuimos justos vencedores", aplaudió.

"Seguramente (sea el triunfo más importante de su carrera), por la conexión con la gente. Me ha tocado ganarle a Brasil, Uruguay, Italia, me han tocado buenas victorias, pero como la de hoy, ninguna, porque es en tu casa, con tu gente y haces lo que te corresponde, que es dejarte el alma, y la gente lo valora mucho", reiteró.

Porque la "misión" del combinado mexicano es "jugar los partidos entregando todo en la cancha". "Si aún jugamos bien, mejor para la gente, y si ganamos, ya hay una felicidad plena. Nuestra obligación es dar lo mejor en el campo de juego, defender el escudo nacional con dignidad, y creo que lo hemos hecho hasta ahora", zanjó Aguirre.