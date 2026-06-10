Javier Clemente: "En el Mundial de 1994, nosotros jugamos a 46 grados, sin agua y sin parada"

Javier Clemente atiende a los medios antes de 'The Battle of Stars' - THE BATTLE OF STARS

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico español y exseleccionador nacional Javier Clemente recordó este miércoles que en el Mundial de 1994 de Estados Unidos jugaron "a 46 grados, sin agua, sin parada y sin nada", aunque aseguró que "el calor va a afectar a los jugadores" en esta edición, al mismo tiempo que defendió que "los mejores" entrenadores son Luis Enrique Martínez, Pep Guardiola y Luis de la Fuente, a los que enseñó.

"España tiene muy buen equipo, jovencito, con 'peloteros'. Luego hace falta que se pueda jugar así, porque va a hacer mucho calor, aunque ahora en los descansos les den agua. En 1994, nosotros jugábamos a 46 grados, no había ni agua, ni parada, no había nada. Pero que duda cabe que el calor va a afectar a los jugadores", valoró el entrenador en 'The Battle of Stars', competición de golf que se desarrolla en Pula Golf Resort y el Club de Golf Son Servera en Mallorca.

Para el de Baracaldo, las rivales de la selección por el título son "las de siempre". "Por parte de América, Brasil, Argentina, luego está Europa, son 5 ó 6, pero depende de los cruces, y que luego siempre hay alguna sorpresa. Porque el fútbol es incierto. La fase de grupos es la más sencilla, porque hay peores equipos y se clasifican dos. Y luego cuando empieza la fase de eliminatoria es complicada", analizó.

"Cuantas más selecciones hay, es más complicado, porque hay más eliminatorias. De todas formas, no ha acabado, porque está habiendo problemas con el tema americano, con las restricciones que hay. Igual los equipos al final dicen que se niegan a jugar. No sé qué puede pasar, porque está todo en el aire", comentó sobre los problemas con algunas selecciones como la de Irán.

Clemente también recordó la eliminación en cuartos de final del Mundial de 1994, que se disputó en Estados Unidos, y marcado por el codazo de Mauro Tassotti a Luis Enrique Martínez dentro del área que acabó en nada. "A mí, cada vez que hablo con Luis, él ya sabe de qué va esto y para mí fue una chapuza arbitral, porque al rival, en el acta, le pone que es una sanción grave. Si lo ha visto, quiere decir que le tiene que haber sancionado. Y luego le dan el premio de pitar la final. No sé, me parecen muchas coincidencias", valoró.

"Han matado a fulano y estabas allí, pasabas por allí, llevabas la pistola en la mano y ¿qué? No, inocente, ala, vete para casa. Bueno, fue raro, porque en los Mundiales también interviene un poco este tema. Italia, en aquella época, en Nueva York tenía tres millones de habitantes. Y tres millones de habitantes es mucho dinero", reflexionó.

Finalmente, elogió a los técnicos españoles Luis Enrique Martínez, Pep Guardiola y Luis de la Fuente. "Para mí los dos mejores son Luis Enrique y Pep. Y ahora 'Luisito' de la Fuente. Los tres han pasado por mi mano, algo les habré enseñado, les he enseñado dos cosas. Una, lo que no tienen que hacer, porque ya ven qué resultado da. Y la otra, reíros todo lo que podáis, porque ya os quitarán la sonrisa. Y lo están cumpliendo", expresó.

"Los tres son campeones, y cuando uno es campeón es que es bueno. Hay otro que es campeón, que es el que está en Inglaterra (Unai Emery), que tiene cinco Europa League. A nivel de entrenadores, España está en un nivel muy alto, muy alto", concluyó.