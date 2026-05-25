Joan Garcia, Eric Garcia y Pubill, en una lista del Mundial sin Huijsen

Archivo - Joan Garcia of Spain warms up during the International friendly match played between Spain Team and Egypt at RCDE Stadium on March 31, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha facilitado este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial de Estads Unidos, México y Canadá, con la inclusión de Joan Garcia (FC Barcelona) y las novedades de Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric Garcia (FC Barcelona).
Además, el técnico riojano ha citado también a los centrocampistas Pablo Páez 'Gavi' (FC Barcelona) y Mikel Merino (Arsenal FC) en una convocatoria sin el central del Real Madrid Dean Huijsen y de la que se ha caído el portero Alex Remiro (Real Sociedad).
--LISTA DE CONVOCADOS.
PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Joan Garcia (FC Barcelona).
DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí y Eric García (FC Barcelona) y Aymeric Laporte (Athletic Club).
CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Pedri y Gavi (FC Barcelona), y Alex Baena (Atlético de Madrid).
DELANTEROS: Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), y Borja Iglesias (RC Celta).