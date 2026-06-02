Joma se inspira en la emoción compartida en su colección retro de fútbol previa al Mundial

Joma se inspira en la emoción compartida en su colección retro del fútbol previa al Mundial. - JOMA

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma se inspira en la emoción compartida de la afición en su nueva colección retro de fútbol previa al Campeonato del Mundo de 2026, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Méxicoy Canadá y que volverá a convertir el balompié en el centro de las conversaciones de millones de personas.

El Mundial es una cita deportiva, pero también cultural y emocional, capaz de conectar generaciones a través de historias que empiezan mucho antes del primer partido. En este contexto nace esta 'Joma World Collection', inspirada en las selecciones nacionales, pero recuperando la estética retro para homenajear a las camisetas que han acompañado algunos de los momentos más memorables de este deporte.

Más allá de su dimensión deportiva, las camisetas forman parte de la memoria colectiva de los aficionados. Están presentes en momentos cotidianos y en los recuerdos que permanecen vivos muchos años después de que termine el torneo. Son prendas heredadas, regalos o recuerdos asociados a algún Mundial en concreto.

Pero con el tiempo, se van convirtiendo en símbolos que evocan a esos momentos compartidos y que apelan directamente a las emociones. "Los colores no son solo colores. Son tu casa, tu familia, tu infancia. El mundo entero se llena de colores distintos. [...] Todos creen que su camiseta tiene algo mágico", esgrime la campaña.

Bajo este concepto creativo, la campaña que lanza Joma este martes pone el foco en el papel que han desempeñado las equipaciones dentro de la cultura futbolística, capaz de generar vínculos que trascienden el propio juego.

Ahora, con la vista puesta en el próximo Mundial, la marca trae esta colección que reivindica el fútbol como un punto de encuentro y unión. Una propuesta pensada para quienes entienden que los colores representan mucho más que un país, ya que son momentos capaces de unir al mundo entero.