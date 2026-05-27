De Jong y Van Dijk lideran la lista de Países Bajos para el Mundial 2026

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El centrocampista del FC Barcelona Frenkie De Jong y el central del Liverpool Virgil Van Dijk encabezan la lista de la Países Bajos de Ronald Koeman para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que también destacan nombres habituales en la 'oranje' como Memphis Depay o Cody Gakpo, según anunció este miércoles la Federación Neerlandesa de Fútbol.
Una de las candidatas a alzarse con el título de la Copa del Mundo el próximo 19 de julio, Países Bajos, ha dado a conocer la lista de 26 jugadores que participarán en el mundial. Liderada en el banquillo por Ronald Koeman, la 'oranje' estará comandada en el campo por el central del Liverpool Virgil Van Dijk y el centrocampista del FC Barcelona Frenkie De Jong. Además, el máximo goleador histórico del combinado neerlandés, Memphis Depay, disputará su tercer Mundial.
En la lista, también destaca la presencia de jugadores de primer nivel europeo como el defensa del Arsenal Jurrien Timber, el central del Tottenham Micky van de Ven, el centrocampista del Manchester City Tijjani Reijnders o el delantero del Liverpool Cody Gakpo, autor de cuatro goles y cuatro asistencias en la fase de clasificación. La gran sorpresa han sido las ausencias de Stefan de Vrij y Jeremie Frimpong, con solo dos jugadores de la Eredivisie, por 15 de la Premier League.
--LISTA DE PAÍSES BAJOS PARA EL MUNDIAL 2026:
PORTEROS: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen) y Robin Roefs (Sunderland).
DEFENSAS: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea) Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal) y Micky van de Ven (Tottenham).
CENTROCAMPISTAS: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella) y Mats Wieffer (Brighton).
DELANTEROS: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham) y Wout Weghorst (Ajax).