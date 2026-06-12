El jordano Adham Makhadmeh arbitrará el España-Cabo Verde

Archivo - July 22, 2021, Sapporo, Japan: Sapporo, Japan, July 22st 2021: Referee Adham Makhadmeh (JOR) gives a yellow card to Osama Galal (4 Egypt) after a foul during the MenÃââs Olympic Football Tournament Tokyo 2020 match between Egypt and Spain a - Europa Press/Contacto/Daniela Porcelli - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colegiado jordano Adham Makhadmeh será el encargado de arbitrar el estreno de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este próximo lunes 15 de junio en Atlanta frente a la debutante Cabo Verde, según confirmó este viernes la FIFA.

El árbitro asiático estará asistido en las bandas por sus compatriotas Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle, mientras que los colombianos Andrés Rojas y Alexander Guzmán ejercerán de cuarto árbitro y de colegiado asistente, respectivamente.

Según detalló la RFEF, natural de Irbid, el colegiado, de 39 años, debutó a nivel internacional en 2013 en un encuentro amistoso entre Catar y Líbano, y un año después, comenzó a arbitrar en la Liga de Campeones de la Confederación Asiática, la máxima competición de clubes del continente, donde acumula más de 55 partidos, además de participar en la fase de clasificación de su continente para el Mundial de Rusia de 2018. En 2017, dirigió la primera final de la Champions asiática entre el Al-Hilal saudí y el Urawa Red Diamonds japonés.

Tras participar en la Copa de Asia, los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, donde pitó el España-Egipto de la primera fase, o la Copa del Mundo Sub-20 de Polonia de 2019, entre otros grandes torneos, afrontará ahora su primera experiencia en la mayor competición de selecciones del fútbol mundial.