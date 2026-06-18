Jorge Messi evoluciona favorablemente de salud y la familia pide "respeto"

Archivo - 18 December 2022, Qatar, Lusail: Argentina's Lionel Messi celebrates with his father Jorge Messi after Argentina's victory in the FIFA World Cup Qatar 2022 final soccer match against France at the Lusail Stadium. Photo: Robert Michael/dpa - Robert Michael/dpa - Archivo

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La familia del futbolista argentino Leo Messi informó este jueves de que Jorge Messi, padre del capitán de Argentina, atraviesa una situación de salud y pidió respeto a la privacidad y a la intimidad del entorno familiar durante este proceso.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", aseguró la familia de Leo Messi en un comunicado.

En el mismo, subrayan además que existe un "profundo malestar" por la difusión de versiones, rumores y especulaciones en las últimas horas y por la falta de "sensibilidad, respeto y escrúpulos" con la que, según denuncian, algunas personas han tratado una situación que califican de "estrictamente privada y familiar".

La familia quiso aclarar además que únicamente el entorno más cercano cuenta con información "real y precisa" sobre el estado de Jorge Messi y pidió que no se consideren válidas ni veraces versiones, declaraciones o informaciones que no procedan de la propia familia y de sus canales correspondientes.

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", señalaron.

Por último, agradecieron las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas y solicitaron preservar la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge Messi y de toda la familia durante este proceso, al tiempo que indicaron que cualquier novedad relevante será comunicada por los canales correspondientes.