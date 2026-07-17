Jude Bellingham ya mira al futuro con Inglaterra: "Juntos podemos lograr grandes cosas"

Jude Bellingham of England looks on during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional inglés Jude Bellingham ha señalado que trabajando "juntos" y apoyándose mutuamente pueden "lograr grandes cosas" en el futuro con la selección nacional, a pesar de su reciente derrota (1-2) contra la selección de Argentina en la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Me costaba mucho encontrar las palabras adecuadas para ayer y las últimas semanas, pero esto resume a la perfección lo que dijo nuestro conductor en Kansas", aludió Bellingham a una carta de apoyo y que este viernes publicó desde su cuenta oficial en Instagram.

"Gracias por el increíble apoyo desde casa y a quienes gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a América y apoyarnos. No dejéis que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Juntos podemos lograr grandes cosas... ¡Y lo lograremos! ¡Los queremos!", concluyó el mensaje del jugador madridista.