Klose llamó a Messi para felicitarle por su récord goleador: "Me va a enviar una camiseta firmada"

Archivo - FILED - 09 May 2026, Bavaria, Nuremberg: Nuernberg Coach Miroslav Klose gestures during the German second Bundesliga soccer match between FC Nuernberg and FC Schalke 04 at Max-Morlock-Stadion. Photo: Daniel Karmann/dpa - Daniel Karmann/dpa - Archivo

NUREMBERG (ALEMANIA), 7 (dpa/EP)

El exdelantero alemán Miroslav Klose llamó personalmente por teléfono para felicitar al argentino Leo Messi por haberle superado en la tabla de máximos goleadores históricos de los Mundiales, un momento "muy emotivo" tras el que el de Rosario le prometió enviarle "una camiseta firmada".

"Messi es un fenómeno increíble. El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, fue compañero mío en la Lazio de Roma, y seguimos en contacto habitualmente", contó Klose en un coloquio organizado por el club que entrena, el Nuremberg de la Segunda División alemana.

El exjugador del Deportivo "organizó una llamada" entre Messi y el campeón del mundo de 2014 después de que el argentino le igualara. "Fue muy emotivo", añadió el exdelantero del Bayern Múnich, que ostentaba hasta esta cita mundialista el récord de mayor goleador en los Mundiales, con 16 tantos.

"Messi y yo nos hemos encontrado de vez en cuando en el campo; siempre ha sido agradable y respetuoso. Pero esta llamada ha sido la primera vez que hemos hablado un rato más largo fuera de ese contexto. Me ha dicho que me va a enviar una camiseta firmada", relató Klose.

El jugador argentino, de 39 años, suma ya 21 goles en Mundiales tras anotar este martes en el duelo de octavos de final ante Egipto. Asimismo, el francés Kylian Mbappé también ha superado al germano, al haber marcado ya 19.