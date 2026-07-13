Koundé: "En ningún momento hemos sentido falta de respeto por parte de Lamine Yamal"

Jules Kounde of France looks on during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 9, 2026 in Foxborough, Massachusetts. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección francesa Jules Koundé dejó claro este lunes que "en ningún momento" han sentido en su vestuario que el extremo español Lamine Yamal les haya faltado "el respeto" por sus palabras de cara a su duelo en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un partido que medirá a "dos equipos con un estilo de juego bastante ofensivo".

"No, no, en ningún momento, hemos sentido falta de respeto por parte de Lamine. Le conozco muy bien y sé cómo es, para mí es una muestra de confianza. Siempre lo hace, incluso con el Barça, tiene mucha fe en sus virtudes, en las virtudes del equipo en el que juega. También lo veo como una extra de motivación para él", zanjó Koundé ante los medios preguntado por las palabras de su compañero de equipo tras la victoria española ante Bélgica diciendo que si alguien debía de tener miedo era Francia a España.

Del partido, el lateral recordó que tanto Francia como España "son dos equipos con un estilo de juego bastante ofensivo". "Sabemos que España siempre ha jugado un fútbol de posesión, aunque pueden ser peligrosos también al contraataque, y nosotros somos un equipo que se siente cómodo jugando con el balón y también sabemos jugar un poco más retrasados y aprovechar las transiciones", detalló.

"También tenemos que tener cuidado con el balón porque contra España no puedes simplemente renunciar a la posesión durante 90 minutos, porque tarde o temprano te encuentran espacio y es imposible defenderse todo el tiempo", añadió Koundé al respecto.

El jugador blaugrana se refirió a la buena pareja que forman Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, a los que ve "casi como hermanos". "Se formaron juntos en las categorías inferiores y se conocen desde hace muchísimo tiempo", remarcó.

"Además, son dos personas que aportan mucha alegría al grupo, son muy bromistas y tienen un gran sentido del humor, como la gran mayoría del grupo. Así que, obviamente, fuera del campo, aportan mucha alegría, mucho buen humor y mucha positivismo. Son dos jugadores clave que han marcado la diferencia desde el comienzo del Mundial y esperamos que ante España vuelva a ser así", sentenció.