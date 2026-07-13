Kroos cree que "no hay diferencias de opinión reales" entre Tuchel y Bellingham

Archivo - Jude Bellingham and Toni Kroos during the Media Day of Real Madrid ahead the Final of the UEFA Champions League against Borussia Dortmund at Ciudad Deportiva Real Madrid on May 27, 2024 in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

BERLÍN 13 Jul. (dpa/EP) -

El exinternacional alemán Toni Kroos no ve mayor problema en el cruce de declaraciones entre el seleccionador de Inglaterra, su compatriota Thomas Tuchel, y el centrocampista Jude Bellingham, excompañero en el Real Madrid, y no ve "diferencias de opinión reales".

Tuchel no terminó muy satisfecho con la actuación de los 'Three Lions' el pasado sábado en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con victoria en la prórroga por 2-1 ante Noruega, y que achacó en parte a la "suerte". Bellingham, autor de los dos goles, no dudó en replicarle ante los medios: "Quizás no sabe lo que supone jugar en esas condiciones contra jugadores como Haaland, Odegaard, Nusa o Sorloth".

"Creo que se explotó la situación, no creo que haya diferencias de opinión reales", declaró el exjugador del Real Madrid y campeón del mundo de 2014 en su serie de publicaciones en la red social TikTok titulada 'Kroos y Kroos: El Mundial bajo la lupa', creada junto a su hermano Felix.

El exjugador del Real Madrid recordó que hizo "varias veces" la pretemporada con el equipo madrileño en Miami, escenario de este partido entre ingleses y noruegos, y que "es uno de los lugares más desagradables". "La humedad es insoportable. Después de jugar 120 minutos allí, quieres oír cualquier cosa menos que has jugado fatal, sobre todo si has avanzado, por eso te irritas un poco", explicó.

"Thomas Tuchel tiene toda la razón en su valoración. Inglaterra no jugó bien ¿Quién, si no el entrenador, tiene derecho a decir qué no estuvo bien? Sobre todo después de que dedicara dos minutos antes a hablar de la fantástica mentalidad del equipo", puntualizó Kroos de las palabras del técnico.

Además, el excentrocampista no cree que la relación en el vestuario este enturbiada porque ha visto "algunos vídeos en las semanas previas que demuestran lo contrario". "Escuché declaraciones de jugadores que elogiaron explícitamente el discurso de Tuchel", remarcó.