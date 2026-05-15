Kubo lidera una lista de Japón para el Mundial sin Mitoma ni Minamino

Archivo - Takefusa Kubo of Japan during the FIFA World Cup 2022, Group E football match between Japan and Spain on December 1, 2022 at Khalifa International Stadium in Ar-Rayyan, Qatar - Photo Jean Catuffe / DPPI - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la Real Sociedad Take Kubo ha entrado en la lista de 26 convocados elaborada por el seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en la que no están, por lesión, ni el delantero del Brighton Kaoru Mitoma ni el centrocampista del AS Mónaco Takumi Minamino.

El extremo del conjunto donostiarra, de 24 años y que tuvo una presencia testimonial en el Campeonato del Mundo de Catar 2022, está llamado a liderar a un combinado nipón que se presentará en Norteamérica sin dos de sus principales figuras: Mitoma y Minamino.

Mitoma sufrió una lesión en el tendón de la corva el pasado fin de semana en el partido de Premier League contra el Wolverhampton, y el entrenador, Fabian Hürzeler, ofreció esta semana un pronóstico incierto. Finalmente, el extremo no figura en la convocatoria definitiva.

Los centrocampistas Wataru Endo (Liverpool), Daichi Kamada (Crystal Palace) y Ao Tanaka (Leeds United) y el delantero del Celtic de Glasgow Daizen Maeda están incluidos en la convocatoria, en la que también entran seis jugadores de la Bundesliga.

Solo hay tres jugadores que militan en Japón. Los 'Blue Samurai' se enfrentarán a Países Bajos, Túnez y Suecia en el Grupo F de la cita mundialista, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

--CONVOCATORIA DE JAPÓN PARA EL MUNDIAL.

PORTEROS: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) y Zion Suzuki (Parma).

DEFENSAS: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomisayu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern de Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen) y Junnosuke Suzuki (Copenhague).

CENTROCAMPISTAS: Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Kaishu Sano (Mainz), Junya Ito (Genk) y Daichi Kamada (Crystal Palace).

DELANTEROS: Koki Ogawa (Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht de Fráncfort), Kaoru Ueda (Feyenoord), Kaito Nakamura (Stade de Reims), Take Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo) y Keisuke Goto (Sint-Truidense).