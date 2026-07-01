Lamine Yamal: "Estoy a un 90 u 80 por ciento y subiendo, y pienso que vamos a ganar el Mundial"

Lamine Yamal of Espana looks on during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Uruguay and Spain at Guadalajara Stadium on June 26, 2026 in Zapopan, Mexico. - Luis Garduño / ESTO / OEM / Euro / AFP7 / Europa P

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo internacional español Lamine Yamal ha comentado este martes que se encuentra "muy bien" de cara al duelo de dieciseisavos de final del Mundial que enfrenta a España ante Austria, y ha señalado que está "a un 90 u 80 por ciento, y subiendo", así como que piensa que España va a "ganar el Mundial" porque no ve a ninguna selección que sea mejor.

"Estoy muy bien, con muchas ganas e ilusionado. Hemos visto que varias selecciones grandes se han quedado fuera y estamos ilusionados con este momento. Estoy a un 90 u 80%, y subiendo... Estoy para 90 minutos contra Austria", afirmó el extremo internacional español en una entrevista concedida a COPE en la concentración de la selección española en el Mundial.

Lamine Yamal apuntó, ante las críticas que está recibiendo el juego de España, que "lo importante es ganar". "Obviamente hay que jugar bien, pero si juegas bien y pierdes, nos vamos todos tristes. Es verdad que podemos mejorar porque somos mucho mejores del nivel que estamos mostrando, pero mientras ganemos y pasemos de ronda", reconoció.

Además, añadió que todos esperan "jugar mejor" y que así lo desean. "Ya no sirve el 70%, queremos el 100%. Pero tenemos en la cabeza que hay que mantener la calma, que paso a paso, estamos en dieciseisavos y lo importante es ganar", explicó.

El crack del FC Barcelona y la selección respondió a su preferencia sobre ganar el Mundial y la Liga de Campeones: "Obviamente quiero ganar el Mundial y la Champions. Pienso que el Mundial lo voy a ganar este año y que la Champions me va a costar más. No es una obsesión, pero sí creo que lo vamos a ganar".

Sobre el ser líder de la selección, señaló que entiende que la gente "reclame" al jugador que "más ilusiona". "Obviamente Pedri, Rodri y Nico son buenísimos, pero yo soy el '10' del Barça, soy el extremo, soy el que puede cambiar el partido en algún momento y estoy contento con eso. No siento presión, la presión es un problema cuando no puedes hacer lo que te piden y yo creo que sí puedo hacer lo que me piden", subrayó.

"Sentí mucha felicidad. Nunca había sentido tanta al marcar. Yo creo que el Mundial es diferente a todo lo que he jugado y más estar jugando con tu país. Fue una sensación de tranquilidad, felicidad, de por fin puedo volver a jugar y marco gol", dijo al respecto de lograr marcar su primer gol en una Copa del Mundo.

En cuanto a rivales a tener en cuenta de cara a luchar por el título, el extremo catalán expresó que no ve a ninguna selección que sea "muy inferior" a España y que por eso hay que salir "a darlo todo y ganar" cada partido. "Tampoco veo a ninguna que sea imposible ganarle. Francia no es superior a nosotros. No nos han ganado desde la Eurocopa. La fase de grupos no tiene nada que ver con los partidos de ahora. No veo ninguna favorita, ninguna está por encima", recalcó.

Un Lamine al que le está "gustando mucho" el Mundial que está haciendo Vinícius Junior, así como el de Leo Messi, y al que le ha sorprendido el marroquí Ismael Saibari. Por otro lado, a sus compañeros Rodrigo Hernández y Pedri los ve "muy bien". "Pedri, tieso no está. Y a Rodri yo en el campo le veo muy bien. Hay que confiar, ahora viene el momento importante. Si jugamos bien a partir de ahora nadie va a hablar de la fase de grupos", zanjó.

El de Rocafonda admitió que no ha vuelto a hablar con Dani Carvajal ni con "nadie del Real Madrid" tras la polémica en el pasado Clásico de Liga, en el que acusó a los blancos de 'robar'. Mientras que sobre el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça manifestó que el argentino le gusta "mucho", así como Mikel Oyarzabal. "Es trabajo de Deco. Nosotros arroparemos al que venga y seremos muy felices con él", concluyó.