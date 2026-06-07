Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no jugarán el amistoso ante Perú

Nico Williams, Lamine Yamal, Pedri Gonzalez, Victor Munoz, David Raya and Martin Zubimendi of Spain look on during the friendly international football match played between Spain and Iraq ahead the FIFA World Cup 2026 at Abanca Balaidos stadium on June 04, - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los extremos españoles Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz no participarán en el amistoso de este lunes de la selección ante Perú en la localidad mexicana de Puebla, según confirmó este domingo el combinado nacional.

"Los tres internacionales van a permanecer en el campo base de Chattanooga (Tennessee) para continuar con su proceso de recuperación", añadió la actual campeona de Europa sobre los tres futbolistas, que arrastran diversos problemas físicos, por lo que el seleccionador Luis de la Fuente contará con 23 jugadores para este choque.