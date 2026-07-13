Laporte-Cubarsí, el muro español que aspira a frenar a Francia

Aymeric Laporte of Spain and Romelu Lukaku of Belgium compete for the ball during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se mide este martes a Francia en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por un puesto en la final del próximo 19 de julio, un partido en el que la mejor defensa del torneo, la española, intentará frenar al mejor ataque de la competición, el francés.

Frenar a la mejor delantera del Mundial, ese es el difícil reto que tiene España este martes en el AT&T Stadium de Dallas. Una tarea para que Luis de la Fuente necesitará la mejor versión, es decir, la que están mostrando desde que comenzara el torneo, de la zaga española. Y es que, tras seis partidos disputados por los cuatro semifinalistas de la competición, España es la que menos goles ha recibido (1), así como la que menos remates a puerta permite a sus rivales (8).

Una tarea en la que la pareja de centrales formada por Aymeric Laporte y Pau Cubarsí ha sido clave. Veteranía, por parte del jugador del Athletic Club, y juventud, en el lado del canterano del FC Barcelona, que han empastado a la perfección desde arranque del torneo. Un hecho destacable teniendo en cuenta que hasta la cuarta jornada de la fase de clasificación ante Georgia (0-4), no habían coincidido como titulares.

Desde entonces, ambos se han convertido en los guardianes del área española, con un rendimiento más que notable. En los 10 partidos que han sido alineados de inicio, han mantenido la portería a cero en ocho de ellos --Turquía (2-2) y Bélgica (2-1)--, ya que el gol encajado en el amistoso ante Perú (3-1) tuvo lugar sin ninguno de los dos sobre el césped. Una seguridad defensiva que se ha convertido en la seña de identidad de la 'Roja' en la Copa del Mundo.

Y es que España no es el equipo menos goleado del torneo y ha estado sin encajar hasta los minutos finales de la primera parte ante Bélgica, su sexto partido, porque Unai Simón esté sosteniendo a los suyos en defensa, sino que ha construido esta fortaleza a base de desactivar a los ataques rivales. En lo que va de torneo, los de Luis de la Fuente han permitido 34 remates en contra, es decir, una media de 5,7 por encuentro, yendo entre los tres palos solo el 24 por ciento de ellos.

Una manera de ahogar la ofensiva rival que viene a partir de evitar que el rival progrese hasta el último tercio de campo. Una defensa adelantada en la que la vigilancia de Laporte y Cubarsí está siendo sobresaliente. Prueba de ello son las casi tres intercepciones que promedian por partido entre ambos. Además, están siendo ganadores de duelos, una faceta primordial a la hora de no permitir al rival alcanzar las inmediaciones del área o rematar.

Laporte se ha impuesto en el 52 por ciento de los duelos que ha disputado, un porcentaje que sube al 54 si solo se tienen en cuenta los aéreos. En el caso de Cubarsí, el rendimiento es muy parecido, aunque con mejores números en el cómputo general, ya que se impone en el 53 por ciento de los duelos, el 55 de los que tiene lugar sobre el césped. Además, también destacan en el apartado del despeje, con una media de 7,2 por partido entre ambos --Laporte 3,7 y Cubarsí 3,5--, y en el de recuperaciones, 3,7 cada uno cada 90 minutos.

Unos números que hacen que ambos jugadores aparezcan en el Top 10 jugadores defensivos de la competición en el Power Ranking de FIFA, elaborado a partir de la combinación de estadísticas defensivas. En dicha clasificación, encabezada por Rodri Hernández, pieza clave también en el triángulo defensivo interior español, Laporte ocupa la cuarta posición y Pau Cubarsí es noveno.

Pero más allá de lo que aportan sin balón, lo que también hace especial a la dupla es su calidad con el balón en los pies. Gran parte de la defensa de España se basa en el control de balón, y eso sería mucho más complejo de realizar si sus centrales no estuvieran lo suficientemente dotados técnicamente.

Tanto como el hispano-francés como el catalán son un seguro en la salida de balón, con un porcentaje de acierto en pase del 94 por ciento en el caso de Laporte y del 96 de Cubarsí. Datos que aun se elevan, hasta el 97 en ambos casos, cuando se trata de completar pases en campo propio. De hecho, en el apartado de pérdidas que acaban en ocasión del rival, el del Barça está inmaculado durante el torneo, mientras que en el caso del jugador del Athletic el número se reduce a una.

Eso sí, ante Francia tendrán la difícil tarea de hacer frente al mejor ataque del torneo, ya que son el equipo que más remata (110) y que más lo hace entre los tres palos (47). Una actuación notable que ya consiguió realizar Laporte en las semifinales de la pasada Eurocopa, pese al tanto de Randal Kolo Muani, junto a Robin Le Normand, mientras que Cubarsí, también tiene experiencia en este tipo de duelos exigentes a nivel de clubes, donde ya se ha medido en varias ocasiones a Kylian Mbappé, máximo goleador de los de Didier Deschamps con ocho tantos.