Laporte: "Llevamos 32 partidos invictos y eso nos da ambición"

Archivo - Aymeric Laporte - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El central de la selección española Aymeric Laporte recordó los "32 partidos invictos" que lleva España para recordar la "ambición" que tienen y mostrarán este domingo contra Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026, después de un debut que les dejó "fastidiados".

"Después del primer partido hemos estado fastidiados, como tiene que ser, pero también sabemos que llevamos 32 partidos invictos y eso nos da ambición de cara al futuro para los próximos partidos. Tenemos que pensar en positivo e intentar ganar, que es lo que siempre hacemos, con eso estaremos contentos", afirmó este sábado en el Kennesaw State University Stadium, en Georgia.

España se medirá en Atlanta a una Arabia Saudí que conoce bien el exjugador del Al-Nassr. "Tienen muy buenos futbolistas. Es verdad que en Europa no suenan tanto, pero yo conozco a muchos de ellos y sé que tienen muchas capacidades. Juegan bastante bien y, con el clima que tienen allí, a lo mejor están más acostumbrados a este. Pero vamos a pensar en nosotros, que es lo más importante", dijo.

"No sabemos el planteamiento todavía pero nosotros, a lo nuestro. Lo más importante es el resultado, pero hicimos un partido serio (contra Cabo Verde), no les dejamos las contras y el partido de mañana es más de lo mismo. Intentar meter goles, y ya está. Estar atentos", añadió.

Por otro lado, Laporte habló de su relación con Lamine Yamal. "Ha ido a más, desde el principio nos llevamos muy bien, estamos jugando a Fortnite juntos, hacemos más compañerismos", afirmó, confesando las bromas que sufre también de Gavi o Fabián. "Les gusta picarme también. Como se ve, desde hace tiempo el grupo es magnífico y yo también muchas veces lo he dicho, aquí me siento muy contento, me siento yo, y disfrutar de estos momentos", apuntó.

Además, el central del Athletic Club habló de su compañero en la zaga Pau Cubarsí como "un jugadorazo". "Es un jugadorazo, con sus 19 años todavía, ha jugado muchos partidos en el Barça, en la selección, muchos años por delante, se le ven buenísimas maneras", dijo. "Lo más importante es el partido de mañana. Hay que estar presentes, hay que ganar, y luego ya haremos cuentas", terminó, sin pensar de momento en ser primeros del Grupo H.