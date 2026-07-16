Lautaro Martínez: "Este equipo sigue demostrando de qué está hecho"

15 July 2026, US, Atlanta: Argentina's Lautaro Martinez celebrates victory after the 2026 FIFA World Cup semi-final soccer match between England and Argentina, at Atlanta Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional argentino Lautaro Martínez ha afirmado que su selección "sigue demostrando de qué está hecho", tras haberse clasificado para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a su triunfo de este miércoles por 1-2 contra la selección de Inglaterra, remontando mediante un gol suyo y otro de Enzo Fernández.

"Lo soñé, te lo juro, se lo dije a Alexis [Mac Allister] que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina en el banco que iba a entrar y lo iba a ganar. Era muy difícil hoy, me quedó a mí. Enzo [Fernández] hizo un golazo también y al final, ahora que estoy más tranquilo, te digo que este equipo sigue demostrando de qué está hecho", declaró Lautaro a pie de campo desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (EE.UU.).

"Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", dijo visiblemente emocionado. "Para mi vieja que, el día también que yo me fui de Racing, jamás dejó de tender mi cama", rememoró el delantero de la 'Albiceleste', que anotó su gol tras salir desde el banquillo.

"Esto para mí vale más que un gol, que una final. Tengo a mis dos hijos ahí que me han cambiado la vida desde que han llegado. Bajé un cambio. Disfruto de todo esto, disfruto. Mi hija me hizo bajar un cambio; mi hijo tres, cambios. Y hoy soy un hombre, disfruto de la vida", reflexionó el talentoso jugador del Inter de Milán.

"Ellos se cansaron, han presionado 60 minutos o algo más. Empezaron bien cuando encontraron el gol, después se metieron atrás y eso a nosotros nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota. Lo hicimos dentro de la cancha y al final conseguimos los dos goles. Y después de tres años y medio volvemos a jugar una final del mundo", sentenció.