La lista de España, protagonizada por Felipe VI, generó 5.600 millones de impactos de audiencia

El Rey Felipe VI protagoniza el vídeo de la lista de España para el Mundial 2026. - RFEF

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó este jueves datos sobre la repercusión que tuvo el anuncio de la lista de convocados para el Mundial 2026 protagonizada por el rey Felipe VI, que generó 5.600 millones de impactos de audiencia en todo el mundo.

El vídeo 'La lista de todo un país' y la presentación de la convocatoria para el Mundial el pasado 25 de mayo acumuló 5.597.936.068 impactos de audiencia a través de los distintos medios y canales de comunicación de todo el mundo, una valoración económica de 45,5 millones de euros, según comunicó la RFEF.

El video en el que se anunciaban los 26 convocados para la Copa del Mundo que arrancó este mismo jueves generó en tan solo dos días más de 23.000 publicaciones. Entre ellas, referencias en internet, medios de comunicación escritos, emisoras de radio, canales de televisión e impactos en distintas plataformas de redes sociales.

La RFEF dio un paso más en la innovación con un video del departamento de Comunicación que ofreció, en palabras de Felipe VI, "la lista de España, la lista de todo un país". En el mismo, personas de toda España, que representaban a distintos oficios de la sociedad, dieron nombre a los 26 internacionales elegidos el seleccionador Luis de la Fuente.