Llorente: "No miro el camino porque hay que ir paso a paso y sería un error"

Marcos Llorente of Spain drives the ball during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de fútbol Marcos Llorente dejó claro este lunes que no está pendiente del cuadro de la fase eliminatoria del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá porque "hay que ir paso a paso y sería un error", y también habló de su entendimiento con un Lamine Yamal que cree que "no necesita mucha ayuda".

"El camino no lo miro porque hay que ir paso a paso y creo que sería un error, aparte estás imaginando cosas que no han pasado. Por lo menos yo, estoy centrado en Austria y creo que sería un error estar pensando todo el rato en el siguiente rival, que es algo muy común porque cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos, yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase a Austria, pues ya imaginaremos", señaló Llorente en rueda de prensa.

El jugador del Atlético de Madrid confesó que no está "viendo" mucho del Mundial, pero que hay selecciones como Francia y Portugal que las ve a buen nivel. "Cualquier selección hoy en día te pone las cosas complicadas si tú no tienes un buen día, ya se ha visto y es por eso que es difícil elegir un favorito. Yo me dedico a entrenar, a jugar y a querer ganar sin pensar si somos favoritos o no, o si Francia es favorita, eso por lo menos por mi cabeza no pasa", reflexionó.

Sobre su entendimiento con Lamine Yamal, aclaró que lo que hace en su equipo no sirve demasiado porque "el Atlético de Madrid no tiene nada que ver con la selección, son dos ideas de juego diferentes", y allí tampoco tiene al joven extremo "delante". "Poco a poco nos vamos conociendo, pero Lamine tampoco necesita mucha ayuda y a veces incluso es peor porque le estás llevando un jugador más para que le defiendan y a veces es mejor darle el balón y quedarte esperando para que se juegue el uno contra uno", detalló.

"Lamine es el jugador que marca las diferencias y hay momentos en los que hay que subir, momentos en los que no para dejarle más espacio para que juegue ese uno contra uno y momentos en los que hay que doblarle", agregó Marcos Llorente, que prepara esa coordinación con "vídeos" y preguntando al jugador "qué es lo que necesita él".

El polivalente jugador ve "bien" a Pedri más cerca de la creación, pero recordó que "cada partido es un mundo". "Pedri es un gran futbolista y puede jugar donde le dé la gana, es muy importante para nosotros y creo que el equipo poco a poco va mejorando. Tenemos que corregir errores porque siempre se puede mejorar, pero el objetivo está cumplido", apuntó.

Titular ante Cabo Verde y Uruguay y suplente ante Arabia Saudí, resaltó que han venido al Mundial "26 grandes jugadores" y que esta es "una competición muy larga que requiere también que haya jugadores que descansen". "Estamos al servicio del míster y del país y al final lo que se necesite en ese momento, por lo menos por mi parte, ahí estará", advirtió.

"Juegues o no, tienes que dar tu cien por cien, apoyar al equipo. En el fútbol te toca entrar o no vuelves a entrar hasta semifinales y luego metes tú el gol de semifinales. Por eso tenemos que estar unidos y pensando que siempre nos va a llegar ese momento para que cuando llegue estemos preparados", explicó el internacional.

De lo que no duda, pese a lo visto en este Mundial con jugadores como Leo Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland, es de que "las estrellas ganen sin su equipo". "Está claro que marcan la diferencia, pero necesitan siempre un equipo detrás que ayude algo. Las estrellas son importantes, pero no es el Mundial de las estrellas y no creo que nunca lo sea", sentenció.

"NICO YA LO ESTÁ LLEVANDO MUCHÍSIMO MEJOR"

Del post en redes sociales de Nico Williams calificando que era "el peor día de su vida" tras su lesión ante Uruguay, el madrileño apuntó que en un escrito así "realmente no sabes cómo está esa persona". "Es un momento muy difícil para él, como él dijo después de todo el año que ha pasado, pero es parte de nuestro trabajo", subrayó.

"Él ya lo está llevando muchísimo mejor, está con esa sonrisa de siempre, obviamente por dentro tendrá ese dolor de no poder ayudar al equipo, pero entre todos estamos haciendo que lo lleve bien, igual que Yéremy. El grupo es muy importante y quizás si llegamos lejos puede ayudar en algún momento, entonces estamos todos muy centrados en nosotros mismos y con mucha confianza", añadió.

El jugador del Atlético de Madrid aseguró que no tiene "problema" con sus hábitos en esta concentración porque "son los mismos que en casa, pero en un hotel", y tiene claro que era más cómodo el pasado Mundial en Catar porque era todo "en un mismo sitio" y era "una maravilla" porque no se movían "nunca". "Para la familia era mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, mi familia con una hija pequeña es imposible que venga, pero es para todos igual", opinó.

Al colchonero no le incomodan las pausas de hidratación, aunque entiende que "la gente sienta que se para el juego y a lo mejor se quejan". "Pero es que es lo que hay y nos tenemos que adaptar, intentar aprovecharnos también para recuperar o hablar lo que haya que hablar y a convivir con eso", zanjó.

Este está en su segundo Mundial tras estar en el de Catar hace cuatro años y lo vive con la misma emoción porque "es una competición muy importante para cualquier jugador" y "da igual que ya hayas jugado uno que siempre hace especial ilusión". "Es muy emotivo el poder estar aquí defendiendo a tu país y no creo que tenga diferente sensación sino las mismas ganas de ganar y de pasar contra Austria", expresó.