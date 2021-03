Llorente: "No tuvimos frescura, Grecia estaba muy ordenada atrás"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Marcos Llorente explicó que a España le faltó "frescura" este jueves en el empate (1-1) ante Grecia, para lograr romper la buena y ordenada defensa que plantó el rival en el Nuevo Los Cármenes, donde empezó la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

"Nos faltó fluidez, desequilibrio, era un partido complicado porque estaban muy ordenados atrás, lo hemos intentado de todas las maneras pero no pudimos conseguir la victoria", dijo en rueda de prensa tras el partido en el estadio del Granada.

El jugador del Atlético de Madrid ejerció de lateral ante Grecia. "Me he encontrado bien en esa posición, yo juego donde me pida el míster. Donde más me gusta jugar es de interior, al menos es donde más ayudo a mi equipo. Cada entrenador tiene sus ideas y hoy me ha tocado en el lateral y encantado de poder jugar", afirmó.

"No hemos buscado el 80% de posesión pero con las ideas del míster se dan estos porcentajes, pero nos faltó esa fluidez necesaria en los metros finales, tuvimos centros que no estuvimos acertados, no tuvimos frescura y ese es el pequeño detalle que nos faltó hoy", añadió.

Llorente, que no se ve como fijo para la Eurocopa de este verano, apuntó que el partido era complicado. "Sabíamos que Grecia no nos iba a apretar arriba, es un equipo ordenado, no deja espacios entre líneas y no había huecos, se nos hacía difícil conseguir la profundidad y el juego entre líneas. Grecia ha hecho un gran partido defensivo y nos ha puesto las cosas muy difíciles", dijo.

"No me veo fijo en la Eurocopa, para nada, quedan todavía dos meses, irán los que mejor están y queda mucho por delante donde tengo que estar a un nivel muy alto para que el seleccionador me llame", terminó.