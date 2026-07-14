Louzán critica el precio de las entradas para la final: "La más barata vale 4.000 euros, no se puede permitir"

Luis de la Fuente, head coach of Spain and Rafael Louzan, President of the Royal Spanish Football Federation arrived at the stadium during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha criticado el elevado precio de las entradas, a partir de los 4.000 euros, para la final del Mundial de fútbol, y afirmó que "es algo que no se puede permitir", así como expresó su optimismo ante la semifinal este martes contra Francia.

En declaraciones al programa 'El Larguero' de la Cadena SER que recoge Europa Press, el presidente de la RFEF ha recordado el gran esfuerzo económico que han hecho los seguidores españoles para afrontar el precio de localidades, vuelos y hoteles.

"La entrada más barata para la gran final está como en 4.000 dólares. Son precios como los de los aviones, que son dinámicos, y van subiendo y bajando. Es una verdadera pena. Es algo que no se puede permitir. Hay muchos aficionados españoles, de clase media o clase baja, que hacen un esfuerzo muy grande para estar aquí. Y entre precios de entradas, vuelos, hoteles que no están por menos de 800 euros...", criticó.

En la antesala del encuentro de semifinales entre España y Francia, Louzán ha mostrado su total confianza en las opciones del combinado nacional. "España está en condiciones y probablemente sea la única selección con capacidad de ganarle el partido a un gran equipo como es Francia. Así que vamos a por ello", indicó.

Acerca del trabajo de Luis de la Fuente al frente de la selección, el presidente de la RFEF elogió tanto su faceta personal como deportiva y dejó abierta la puerta a su continuidad hasta el Mundial de España, Marruecos y Portugal en 2030.

"Luis es un hombre de la casa, lleva 13 años en la RFEF y cuenta con todas las papeletas para estar en el cargo en el Mundial 2030. Su labor está más que justificada para llegar a ese momento", aseguró.

Además, destacó el ambiente que se vive en la concentración de España. "La convivencia es espectacular y es una maravilla trabajar con gente así, sin ningún ego. La sala de máquinas que tiene España tiene esa ventaja: tiene tanta calidad que, si sacas una pieza y pones otra, sigue funcionando igual", dijo.

Sobre el Mundial de 2030, Louzán volvió a defender la candidatura española para albergar la final y apeló a la unidad institucional. "No se entendería que el país que lleva el 55% del peso del Mundial, España, no albergara la final. Debemos trabajar conjuntamente y no ir divididos a cualquiera de estas cosas, porque debilitaremos el Mundial y eso no favorece a nadie", señaló, convencido de que "los datos y las pruebas apuntan a que será España".

Asimismo, se refirió a las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa. "Lo que más une en España es la selección de fútbol. Por lo tanto, no dejemos que la política venga a dividirla y separarla. Hay que tener un gran respeto por la selección francesa. España también es una España plural, como lo es Francia. No le daría mayor importancia. A veces todos tenemos comentarios más afortunados y menos afortunados", comentó.

El presidente de la RFEF también habló sobre la posibilidad de que el Mundial de 2030 cuente finalmente con 64 selecciones, una opción que no descartó después de la experiencia de esta edición.

"Este Mundial ha tenido 48 selecciones y la sensación final es impecable. Yo también era escéptico al principio, pero la realidad ha sido otra. España está preparada para recibir un Mundial de 48 o 64, lo que sea más conveniente", indicó.

Por último, Louzán desveló que más de 8.000 aficionados españoles estarán presentes en el SoFi Stadium de Dallas para apoyar a la selección en la semifinal y agradeció también el respaldo recibido por parte del público local durante todo el campeonato.

"Desde el primer partido hemos visto un porcentaje importante de mexicanos, colombianos y estadounidenses que empatizan mucho con la selección española. Diría incluso que hemos sido la selección que más ha empatizado con el público local a lo largo de este Mundial", manifestó.