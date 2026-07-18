Louzán: "Deseamos una gran victoria de España, no voy a entrar en polémica"

Archivo - Rafael Louzán, presidente de la RFEF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, habló de "tranquilidad" pese a que la selección no pudo entrenarse en la previa a la final de la Copa del Mundo contra Argentina este domingo, y no quiso "entrar en polémica" en un "partido tan bonito" donde desea "una gran victoria de España".

"No hay ningún temor. En un partido tan bonito como el de mañana no voy a entrar en ningún tipo de polémica. No toca. Esas cosas a veces pueden pasar, que alguno que no tenga un buen momento lance algún comentario a Luis de la Fuente", dijo este sábado ante los medios, sobre los abucheos del viernes al técnico riojano en el acto de la FIFA tras la rueda de prensa.

"Luis es un señor, un caballero de esto, y así me lo decían muchos, que vengo de un acto de la FIFA y que no solo ven el juego de España, sino que ven la naturalidad, la humildad con la cual trabajamos en el día a día. Jugadores, técnicos, trabajadores y la RFEF, y por lo tanto son cosas que pueden suceder, pero estamos muy convencidos de que mañana habrá mucho respeto porque las dos selecciones se tienen mucho respeto en el campo", añadió.

Louzán confió en que "triunfe el fútbol" y también España. "Lo importante es que triunfe el fútbol. Deseamos una gran victoria de España, creo que hemos hecho méritos suficientes para ello, pero hay 90 minutos por medio y habrá que aplicarse de lo lindo. Tengo mucha confianza en los jugadores, en el técnico, saben perfectamente interpretar cada partido y mañana lo tienen muy claro", afirmó.

Por otro lado, el presidente de la RFEF comentó el contratiempo de la previa a la final de no poder tener el último entrenamiento. "No nos ha permitido el entrenamiento por la tormenta eléctrica y esa lluvia intensa. Son decisiones técnicas, hay que adaptarse. Hay tranquilidad, nos vamos al hotel y seguimos la rutina, hay que seguir concentrados", comentó.

"Llevamos más de 40 días juntos, deseando que llegue el día de mañana. El equipo está como una piña, como si fuese una concentración más, ante un gran reto, poder ser doble campeón del mundo. Nos han hecho vibrar y disfrutar aquella selección de 2010, que muchos de ellos van a estar aquí, y quizá ahora tenemos una selección con un grado de solvencia quizá mayor, a nivel de equipo, juegan todos para todos, conviven en familia", añadió.

Además, Louzán celebró una final que hablará español. "Mañana es un gran día para España, para Argentina sin duda también, pero vamos a intentar que este Mundial que habla hispano, que después de 96 años Argentina-Uruguay, no ha habido más, vamos a hablar en español y eso es una alegría. Que sea un gran partido y que el mundo entero disfrute de dos selecciones que amamos y disfrutamos con este deporte rey", terminó.