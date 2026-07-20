Louzán: "De la Fuente es el mejor entrenador del mundo, y el mejor de la historia de España"

Luis de la Fuente, head coach of Spain and Rafael Louzan, President of the Royal Spanish Football Federation arrived at the stadium during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, destacó el "magistral" trabajo del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y dijo que "es el mejor del mundo y de la historia de España", tras ganar (1-0) este domingo la final del Mundial de 2026 en la prórroga contra Argentina con un tanto del delantero Ferran Torres.

"Ha sido el Mundial redondo, ha ganado el fútbol, que ha hecho justicia y ganó España, que era la mejor. Intento ser frío, creo que aún no he explotado del todo. Aún falta tiempo para saber la gesta que han hecho nuestros jugadores y Luis de la Fuente, que es indescriptible", dijo el presidente de la RFEF en declaraciones a la Cope que recoge Europa Press.

Rafael Louzán bromeó con que a España le queda muy bien la segunda estrella encima del escudo tras el triunfo contra la ya excampeona del mundo en Qatar 2022, y ensalzó el papel de Luis de la Fuente para lograr el título este domingo en Nueva Jersey. "El mejor del mundo está en casa. Probablemente sea el mejor de la historia de España, es el que más títulos tiene, y ha hecho un trabajo magistral. Qué menos que esté mucho tiempo, todo el que él quiera", expresó el máximo responsable de la RFEF.

Louzán explicó que la expedición de la selección española tomará un vuelo sobre las 23:00 horas del domingo en Nueva York, y que llegará "a media mañana" al aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Madrid Barajas, desde donde tomará rumbo a la Casa Real y Palacio de La Moncloa antes de la fiesta con la afición en la Plaza de la Cibeles.