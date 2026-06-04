Louzán homenajea a leyendas de la selección en A Coruña y llama a disfrutar del Mundial - RFEF

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, homenajeó a juagadores históricos de la selección en la previa al duelo de España contra Irak en Riazor (A Coruña), previo al viaje en busca de la segunda estrella en el Mundial 2026.

Unas sentidas palabras rememorando los tiempo de la masiva emigración gallega a América y el reconocimiento a la labor de los jugadores que contribuyeron a la grandeza de la selección ocuparon una parte importante del acto institucional que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) organizó este jueves en A Coruña.

En la capital herculina, escenario del encuentro entre España e Irak la víspera del viaje de la selección hacia la Copa Mundial, Louzán presidió un homenaje a futbolistas de la talla de Manuel Pablo, Míchel Salgado, Manjarín, Nando, Donato, Rodilla, Manuel Ríos Manolete o Marcelino Martínez Cao -autor del tanto que dio a España su primera Eurocopa- a los que entregó la camiseta que el equipo de Luis de la Fuente lucirá este jueves en Riazor.

El presidente de la RFEF felicitó al fútbol gallego, que la próxima temporada volverá a contar con dos equipos en la máxima categoría tras el ascenso del Deportivo de La Coruña ocho años después a LaLiga EA Sports, y dio también enhorabuena a la selección iraquí por su clasificación para la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras cuarenta años de ausencia.

Louzán intercambió con el recientemente elegido presidente de la Asociación de Fútbol de Irak, Younus Mahmood, sendas elásticas personalizadas de las selecciones nacionales de ambos países, además de entregar un obsequio conmemorativo del partido al delegado del Gobierno de España en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras; al consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; al conselleiro de Deportes del Ayuntamiento de La Coruña, Manuel José Vázquez; a la vicepresidenta del RC Deportivo, Michelle Clement; al representante del Gobierno iraquí, Ary Kamal Mustafa, y al presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto.

La estancia de la selección española estos días en tierras coruñesas quiere además constituir una celebración de la cultura gallega, presente durante la llegada de los futbolistas, recibidos por la música del Grupo de Gaitas Agarimo de Catabois, a su llegada a la ciudad, donde el popular actor Xosé Antonio Touriñán narró en clave de humor el buen momento futbolístico que vive la Comunidad.