Louzán inaugura la Casa de España en Atlanta

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha inaugurado la Casa de España para el Mundial de fútbol de 2026 en Atlanta (Estados Unidos). - RFEF

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, la embajadora de España y Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, y el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, han inaugurado este domingo en la localidad estadounidense la Casa de España, que será el lugar de encuentro de la afición de 'La Roja' durante el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

Un gran mural representando los mejores momentos en la historia de la selección nacional elaborado por los artistas urbanos Fabián Bravo (artkat0) y Lalone Graff supone la colorista bienvenida a Casa España en Atlanta.

La capital del estado americano de Georgia cuenta en su South Downtown durante el Mundial de este espacio que es zona de exposición, muestra de trofeos, área de convivencia donde ver los partidos en pantalla gigante y punto de encuentro para todos los aficionados que emprenderán juntos su camino hacia el estadio de Atlanta, donde España se enfrentará a Cabo Verde en el debut mundialista.

"Doy las gracias a todos los que, con su magnífico trabajo, han hecho posible que disfrutemos de este trocito de nuestro país en la ciudad donde va a debutar nuestro equipo y que estará unido con la Plaza Selección donde miles de españoles seguirán el encuentro en la madrileña Plaza de Colón", comentó Louzán.

Louzán recordó que durante el Mundial, la selección española va a recorrer Estados Unidos y una parte de México. "Debemos ir partido a partido, disfrutando de lugares como éste que serán espacios para la convivencia", indicó.

El presidente de la RFEF ha descubierto una placa en agradecimiento a la acogida de la ciudad de Atlanta, cuyo alcalde, Andre Dickens ha invitado a vivir "la cultura y disfrutar de todos los atractivos de ciudad que está muy orgullosa de recibir a un equipo legendario, exitoso y campeón del mundo como es España".

La propia embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, ha reconocido que la selección es la "mejor embajadora de España en todo el mundo". "Y lo es también aquí en Atlanta, donde vive un importante grupo de compatriotas como el propio presidente del Georgia Institute of Technology, Ángel Cabrera, que hoy nos acompaña", dijo Moreno Bau.

Casa España estará presente en cada una de las ciudades donde la selección dispute sus encuentros durante el presente Mundial y este lunes se erigirá en el punto de partida del camino de todos los aficionados españoles hasta el estadio donde el equipo de Luis de la Fuente iniciará frente a Cabo Verde la conquista de la anhelada segunda estrella de campeones del mundo.