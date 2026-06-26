Louzán recibe la medalla Ciencia y Libertad de la Universidad Autónoma de Guadalajara

Rafael Louzán (RFEF) recibe la medalla Ciencia y Libertad de la Universidad Autónoma de Guadalajara - RFEF

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recibió este jueves la medalla Ciencia y Libertad concedida por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en un acto celebrado en el auditorio Luis Garibay Gutiérrez del campus que la institución educativa tiene en la localidad mexicana de Zapopan.

Louzán fue recibido por el rector de la universidad, Antonio Leaño Reyes, y por representantes académicos de la institución antes de una ceremonia en la que el máximo responsable de la RFEF agradeció el reconocimiento y lo hizo extensivo al conjunto del organismo federativo.

Durante su intervención, el dirigente gallego aseguró que no se considera merecedor del galardón a título individual y afirmó que lo recibe "con orgullo", aunque también "con la responsabilidad que implica representar unos valores" que, según señaló, comparte la Federación. Además, quiso expresar al inicio de su discurso su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los terremotos registrados esta semana.

Louzán defendió asimismo el papel del fútbol como elemento de cohesión social y destacó que este deporte "es pasión, emoción y sentimiento de pertenencia", pero también "educación, oportunidades y progreso". En ese sentido, subrayó los vínculos entre España y México y apuntó al potencial del fútbol para generar conexión entre países en el contexto del camino hacia el Mundial de 2030.

Por su parte, desde la Universidad Autónoma de Guadalajara destacaron la trayectoria del presidente de la RFEF y su capacidad para impulsar relaciones institucionales a través del deporte. Durante el acto, Louzán recibió de forma simbólica la llave de la universidad junto a la medalla Ciencia y Libertad, una distinción que la institución entrega a personalidades por su contribución al progreso de la sociedad y al legado de su ámbito profesional.