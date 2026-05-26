Luis Díaz y James Rodríguez comandan la convocatoria de Colombia para el Mundial

Archivo - Luis Diaz and Johan Mojica of Colombia during the International Friendly football match between Spain and Colombia on 22 March 2024 at the London Stadium in London, England - Photo Paul Phelan / ProSportsImages / DPPI - Paul Phelan / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Bayern de Múnich Luis Díaz y el centrocampista del Minnesota United James Rodríguez lideran la convocatoria definitiva de la selección de fútbol de Colombia para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en la que también aparecen futbolistas de LaLiga como el 'Cucho' Hernández, Johan Mojica o Gustavo Puerta.

El seleccionador del combinado 'cafetero', Néstor Lorenzo, ofreció este lunes la lista de 26 convocados, sin grandes novedades y con sus hombres más habituales. Además,

Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional) serán los porteros llamados a estar en la cita mundialista, mientras que Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bolonia), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (RCD Mallorca) y Deiver Machado (Nantes) serán las opciones en defensa.

Para nutrir el centro del campo, además de James y el recién ascendido a LaLiga EA Sports con el Real Racing de Santander Gustavo Puerta, Lorenzo ha llamado a Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate) y Jaminton Campaz (Rosario Central).

Por último, Luis Díaz lidera las variantes en ataque junto al futbolista del Real Betis 'Cucho' Hernández, Luis Suárez (Sporting de Portugal), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) y Jhon Córdoba (Krasnodar).

Colombia está enmarcada en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Comenzará su andadura el 17 de junio ante el combinado asiático en el Estadio Azteca de Ciudad de México; posteriormente se medirá con los africanos en el Estadio Chivas de Guadalajara y cerrará la primera fase contra Portugal el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

--CONVOCATORIA DE COLOMBIA.

PORTEROS: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional).

DEFENSAS: Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bolonia), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (RCD Mallorca) y Deiver Machado (Nantes).

CENTROCAMPISTAS: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central).

DELANTEROS: Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern de Múnich), Luis Suárez (Sporting de Portugal), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) y Jhon Córdoba (Krasnodar).