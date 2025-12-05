Luis de la Fuente: "Nuestro objetivo no es pasar la fase de grupos, es todo lo que viene después"

Luis de la Fuente, head coach of Spain, attends a press conference to announce his squad list for the 2026 World Cup qualifying matches against Georgia and Turkey, at the Ciudad del Futbol, on November 7, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha afirmado que su "objetivo" durante el Mundial de 2026 "no es solo pasar la fase de grupos", sino que "es todo lo que viene después" en los cruces con "otras grandísimas selecciones" aparte de Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, sus rivales del Grupo H en la ronda preliminar.

"Aquí no hay nada fácil. Tenemos que afrontar estos partidos con mucha tranquilidad, con calma, con mucho respeto y sobre todo pensando que nuestro objetivo no es solo pasar la fase de grupos, es todo lo que viene después; y después hay otras grandísimas selecciones", comentó De la Fuente en zona mixta desde Washington D.C. tras el sorteo de la FIFA.

En el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas se definieron de los grupos y, en ese sentido, el entrenador de la 'Roja' abogó por ir "dando pasos poquito a poco, serenos y sólidos" durante un torneo que se disputará el próximo verano en sedes de Estados Unidos, Canadá y México.

"Estamos muy ilusionados, tenemos muchísimas ganas ya de que esto se ponga en marcha. Estamos empezando ya a trabajar, pero indudablemente va a ser un torneo y una Copa del Mundo excepcional", concluyó De la Fuente.