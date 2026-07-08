Luis Suárez: "Lo que más admiro de Messi es su humildad y su constancia"

Archivo - 13 March 2024, US, Fort Lauderdale: Inter Miami's Lionel Messi (L) celebrates a goal with his teammat Luis Suarez during the CONCACAF Champions Cup round of 16 soccer match between Inter Miami and Nashville SC at the Chase Stadium. Photo: Javier - Javier Rojas/PI via ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Inter Miami Luis Suárez, ex del FC Barcelona, Liverpool o Ajax, confesó que "lo que más" admira del jugador argentino Leo Messi, "más allá de su talento", es "su humildad y su constancia", al mismo tiempo que destacó del '10' que "es un ejemplo de profesionalidad y de competitividad diaria".

"El éxito va mucho más allá de ganar títulos o marcar goles. Para mí, el verdadero éxito es disfrutar de mi familia, ver crecer a mis hijos, mantener los valores con los que me educaron y sentirme orgulloso de la persona que soy. El fútbol me ha dado muchísimo, pero lo más importante siempre ha estado fuera del campo", reflexionó el uruguayo en una entrevista a la revista B&P (Brands & Players) recogida por Europa Press.

El ariete, de 39 años, reconoció que ha madurado "muchísimo". "Cuando eres joven vives todo con más intensidad y a veces reaccionas de manera impulsiva. Con los años aprendes a gestionar mejor las emociones, a valorar las cosas importantes y a disfrutar más del camino. Sigo teniendo la misma pasión por competir, pero con una perspectiva diferente", valoró.

"La ambición sigue intacta. Cuando entro al campo quiero ganar igual que cuando tenía 20 años. Lo que cambia es la manera de entender el deporte. Hoy disfruto más del proceso, valoro más los pequeños detalles y trato de aportar mi experiencia a los compañeros más jóvenes", dijo el actual futbolista del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

Ahí, como en el FC Barcelona, comparte vestuario con Messi, del que sigue aprendiendo "muchísimo". "Más allá de su talento, lo que más admiro es su humildad y su constancia. Es un ejemplo de profesionalidad y de competitividad diaria. Haber compartido tantos años con él ha sido un privilegio enorme", admitió.

Antes, vistió la camiseta de equipos como Liverpool o el Ajax, por lo que le es "difícil" quedarse con solo un club. "Nacional fue el inicio de todo. El Ajax me abrió las puertas de Europa. Liverpool me hizo crecer muchísimo como jugador. Y Barcelona fue una etapa increíble por todo lo que conseguimos juntos. Cada una ocupa un lugar especial en mi corazón", explicó.

Ahora, uno de sus grandes proyectos es el Deportivo LSM, un club de fútbol uruguayo fundado por el 'charrúa' y Messi. "La idea nace con la finalidad de competir en fútbol profesional con nuestra propia identidad, queremos ser un club modelo buscando una formación integral de los deportistas, brindándoles todo lo necesario para su formación. Somos un club nuevo que busca dejar una huella importante en el fútbol uruguayo", señaló.

Por todo esto, Suárez sienta que atraviesa una situación de "plenitud". "Porque sigo disfrutando del fútbol, tengo proyectos personales que me ilusionan y estoy rodeado de las personas que más quiero", afirmó. "Más allá de los títulos, mi mayor éxito es haber mantenido una carrera larga al máximo nivel y haber competido en algunos de los mejores clubes del mundo. Lo valoro muchísimo", comentó.

"Me gustaría que me recordaran como alguien que lo dio todo por sus equipos, que nunca dejó de competir y que siempre luchó por sus objetivos. Pero sobre todo, como una buena persona, un buen compañero y un hombre orgulloso de su familia y de sus raíces", concluyó.