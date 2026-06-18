Johan Manzambi, Suiza - Bosnia y Herzegovina, Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/Nayra Halm

Manzambi desata a Suiza en el Mundial

Un doblete del jugador del Friburgo, saliendo desde el banquillo, mandó en el segundo partido contra Bosnia para atar los cruces

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Suiza se impuso (4-1) a la de Bosnia y Herzegovina para verse en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 con cuatro puntos después de la segunda jornada dentro del Grupo B, gracias a una fuerte reacción desde el banquillo que comandó Johan Manzambi.

Con ambas selecciones empatadas a un punto antes de empezar el choque de este jueves en el Estadio Los Ángeles, Manzambi se quedó los focos y el glamur cerca de Holywood saltando al campo en el minuto 71 para revolucionar el partido. El mediocentro del SC Friburgo, de 20 años, hizo el 1-0 a los tres minutos en el campo con una gran volea dentro del área que abrió la veda.

Suiza, señalada por el fiasco de su debut contra Catar, encontró la confianza perdida después de un primer tiempo frustrante. El cuadro helvético llevó la iniciativa con Granit Xhaka, y la profundidad de Dan Ndoye, pero Bosnia, dentro de su planteamiento defensivo, también generó peligro, sobre todo con Amar Memic.

La falta de puntería de Ndoye marcó la reanudación para una Suiza que, ya a la desesperada, tiró de banquillo. A Murat Yakin le salieron bien los cambios. El efecto de Manzambi fue inmediato y Bosnia se vio desbordada, como Tarik Muharemovic en la acción como último defensa que le costó la expulsión. Con uno más, Suiza goleó, con Rubén Vargas también de revulsivo y autor del 2-0 en el 84'.

Ya en el descuento, con lo mejor para el final como una buena película de Holywood, Manzambi firmó su doblete, Ermin Mahmic hizo el de la honra de los bosnios y Xhaka marcó de penalti el definitivo 4-1 que pone a Suiza con pie y medio en los cruces, como viene logrando en cinco de sus anteriores seis Mundiales.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SUIZA, 4 - BOSNIA Y HERZEGOVINA, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

SUIZA: Kobel; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Widmer (Jaquez min.86), Xhaka, Freuler, Aebischer (Sow, min.71); Rieder (Vargas, min.71), Ndoye (Manzambi, min.71) y Embolo (Itten, min.89).

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Sunjic (Hadziahmetovic, min.86), Tahirovic (Basic, min.73), Alajbegovic (Mahmic, min.91); Demirovic (Lukic, min.86) y Dzeko (Bajraktarevic, min.64).

--GOLES:

1 - 0, min.74, Manzambi.

2 - 0, min.84, Vargas.

3 - 0, min.90, Manzambi.

3 - 1, min.93, Mahmic.

4 - 1, min.97, Xhaka (penalti).

--ÁRBITRO: Joao Pedro Silva Pinheiro (POR). Amonestó a Elvedi (min.65) por parte de Suiza. Y a Dedic (min.59) y Dzeko (min.61) en Bosnia. Expulsó a Muharemovic (min.80) por roja directa.

--ESTADIO: Estadio Los Ángeles.