Marc Pubill: "Confío mucho en nuestra selección y no veo otra favorita"

El jugador internacional español Marc Pubill en el Media Day de la selección española previo al Mundial 2026 - ÓSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

"Representar a tu país en un Mundial es lo mejor que puede hacer un futbolista"

LAS ROZAS (MADRID), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa internacional español del Atlético de Madrid Marc Pubill aseguró este lunes que confía plenamente en las opciones de España de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, hasta el punto de que no contempla a otra selección por delante de la dirigida por el seleccionador Luis de la Fuente, en la que ha recibido su primera convocatoria con la absoluta.

"Creo que todas son grandes selecciones, pero confío mucho en nuestra selección y no veo otra favorita. Así que ojalá le pongamos otra estrellita", señaló el futbolista en declaraciones a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El lateral catalán reconoció que vive con especial ilusión esta primera experiencia con el combinado absoluto. "Muy feliz por la oportunidad, por poder estar aquí disfrutando con mis compañeros y con ganas de hacerlo muy bien", afirmó.

Pubill explicó que, pese a pensar en la posibilidad de ser llamado por Luis de la Fuente, siempre trató de mantener el foco en su rendimiento con el Atlético de Madrid. "Siempre lo he dicho, que no miro ni el pasado ni el futuro. El fútbol vive del presente. Obviamente lo piensas, pero yo estaba centrado en mi club y eso ha hecho que llegue esta llamada", comentó.

Además, recordó el Mundial conquistado por España en 2010, aunque admitió que entonces era muy pequeño. "Me acuerdo sobre todo del gol de Iniesta. Ojalá podamos ponerle otra estrellita al escudo. Representar a tu país en un Mundial es lo mejor que puede hacer un futbolista y, como he dicho, estoy agradecido, muy feliz y con ganas de disfrutarlo al máximo", manifestó.

El jugador rojiblanco destacó también el recibimiento que ha encontrado en el vestuario de la selección. "Todos me han ayudado mucho y se lo agradezco mucho a todos porque el recibimiento ha sido muy bueno", dijo, antes de remarcar que nunca ha vivido problemas de convivencia en los grupos de las categorías inferiores. "Nos juntamos, intentamos hacer cosas para distraer la cabeza y pasar el rato", añadió.

Sobre su adaptación al juego de la selección, reconoció que existen diferencias respecto al estilo que practica en el Atlético de Madrid. "Creo que aquí hay mucho fútbol por dentro. Nosotros somos más de jugar por fuera y solo con eso ya hay mucha diferencia", explicó.

Por último, Pubill agradeció el apoyo recibido por parte de su entrenador en el conjunto rojiblanco, Diego Pablo Simeone. "Me ha dicho que sea humilde, como he sido siempre, y que si sigo siendo humilde van a llegar cosas grandes. Como he dicho, se lo agradezco mucho", señaló, antes de asegurar que intentará aportar donde decida utilizarle Luis de la Fuente. "Yo me veo donde me vea el míster; ahí voy a intentar dar el máximo", concluyó.